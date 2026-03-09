주낙영 경주시장이 9일 시청 영상회의실에서 국·소·본부장 회의를 주재하고 문화, 경제, 복지, 안전 등 시정 전반의 주요 현안을 점검했다.

이날 회의에서는 신중년 고용 지원 사업과 외동 산업단지의 '문화선도산단' 공모 대응 계획 등이 집중 논의됐다.

주낙영 경주시장이 9일 시청 영상회의실에서 열린 국·소·본부장회의를 주재하며 주요 현안사업 추진 상황을 점검하고 있다. 경주시 제공

시는 중장년층의 안정적 사회 참여를 돕고, 노후 산단에 문화와 디자인을 접목해 청년 친화적인 공간으로 전환한다는 구상이다.

또한 신라예술제 등 문화예술 지원과 여름철 어항시설 안전 점검, 중대재해 예방 계획 등 시민 안전과 직결된 사업도 면밀히 살폈다.

주 시장은 "모든 사업은 시민의 삶과 직결되는 만큼 문제점을 철저히 점검하고 속도감 있게 추진해야 한다"며 "시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 전 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



