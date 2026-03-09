RE100 산단 기반 분산형 전력망 구축

전남광주전력공사 설립 제시

태양광·ESS·계통전력 결합

kWh당 83원 수준 전력단가 가능 주장

더불어민주당 전남·광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)이 전남·광주 산업용 전기요금을 kWh당 100원 수준으로 낮추는 방안을 제시했다. 재생에너지 기반 분산형 전력망을 구축하고 '전남광주전력공사'를 설립해 RE100 산업단지에 저렴한 전력을 공급하겠다는 구상이다.

민 의원은 9일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남·광주 산업용 전기요금 '100원 시대' 실현 방안을 발표했다.

9일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 민형배 더불어민주당 전남·광주통합특별시장 경선 후보가 RE100 산업단지 기반 ‘산업용 전기요금 100원’ 정책 구상을 발표하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

민 의원이 제시한 핵심 전략은 RE100 산업단지를 기반으로 한 분산형 전력망 구축과 전남광주전력공사 설립이다. 태양광 발전과 에너지저장장치(ESS), 계통 전력을 결합한 '전력 포트폴리오'를 통해 전력 단가를 낮추겠다는 구상이다.

분산형 전력망은 모든 전력을 동일한 가격으로 공급하는 방식이 아니라 태양광 발전, ESS 저장 전력, 기존 전력망 보완 전력을 조합해 연간 평균 전력 단가를 낮추는 구조다.

민 의원은 태양광 70%, ESS 경유 태양광 10%, 계통 보완 전력 20%로 구성된 전력 포트폴리오를 제시했다. 이 구조를 적용하면 산업용 전기요금을 kWh당 약 83원 수준까지 낮출 수 있다는 설명이다.

Advertisement

운영비와 예비비 등을 포함하더라도 100원보다 낮은 수준이라는 분석이다. 현재 국내 산업용 전기요금 평균이 약 182원/kWh인 점을 고려하면 절반 가까이 낮아지는 셈이다.

전남광주전력공사는 분산형 전력망 운영을 총괄하는 지역 전력 플랫폼 역할을 맡는다. 재생에너지의 생산·운송·저장·이용·거래를 통합 관리하며 RE100 산업단지 전력 공급의 컨트롤타워 기능을 수행하게 된다. ESS 연계 운영과 기업 직접 전력구매계약(PPA), 분산형 전력망 운영도 함께 추진할 계획이다.

정책 추진을 위한 제도적 기반도 마련돼 있다. 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법에는 분산에너지 전력망 구축과 재생에너지 확대를 위한 특례가 포함돼 있다. 특히 특별법 제238조는 관련 시설 설치에 대해 국가가 행정·재정 지원을 할 수 있도록 규정하고 있다.

이날 기자회견에는 전력·에너지 분야 전문가인 문승일 한국에너지공과대학교 교수, 이순형 동신대학교 교수, 손경종 조선대학교 교수 등이 참석해 정책의 기술적·경제적 실현 가능성을 설명했다.

이들 전문가는 정책 실현의 배경으로 태양광 기술 발전에 따른 발전단가 하락을 꼽았다. 지난 10여 년 동안 태양광 모듈 가격은 약 90%, 발전 단가는 약 80%가량 떨어졌다는 설명이다. 또 전남·광주가 가진 풍부한 재생에너지 잠재력도 정책 추진의 현실성을 뒷받침한다고 평가했다.

민 의원은 "전력 전문가들과 함께 전력단가 산출 과정, 전력 공급 구조별 시뮬레이션, 태양광 기술 발전에 따른 발전단가 하락, 금융 구조 개선, 정책 지원 방안 등을 종합적으로 검토했다"며 "산업용 전기요금 100원 시대는 단순한 구호가 아니라 현실적으로 충분히 가능한 모델"이라고 말했다.

AD

또 정책의 조기 실현을 위해 '전남광주전력공사 설립 추진위원회'를 즉각 구성하고, 정부에는 전력망 구축 등 행정 지원을 건의하는 한편 값싸고 품질 좋은 전력 생태계가 조성될 전남·광주에 삼성전자와 SK하이닉스의 투자도 제안하겠다고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>