교수·석사과정생 50여명, Tri-Port 물류체계 클러스터 관심



북미 글로벌인재 네트워크 기반‥ 투자·산학협력 연계 확대

부산진해경제자유구역청이 미국 University of Miami Herbert Business School 교수진과 석사 과정생 등 50여명이 9일 경자청을 방문했다고 알렸다.

이번 방문은 글로벌 경제 거점으로 부상하고 있는 부산진해경제자유구역의 비즈니스 환경을 직접 확인하고 향후 국제 산학협력 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

마이애미대 허버트 경영대학원은 전 세계 경영대학 평가에서 미국의 AACSB, 영국의 AMBA, 유럽의 EQUIS 인증을 모두 획득한 '트리플 크라운' 경영대학으로 국제 경영과 공급망 관리, 지속가능경영 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.

美 마이애미 대학교 허버트 경영대학원 방문단이 9일 BJFEZ를 찾아 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘

방문단은 이날 부산진해경제자유구역의 항만·공항·철도가 연계된 트라이포트(Tri-Port) 물류 체계와 이를 기반으로 조성된 첨단 신산업 클러스터의 성장 가능성에 큰 관심을 보였다.

또 외국인 투자기업 지원 정책과 지속가능한 경영 환경 조성, 글로벌 기업과의 파트너십 구축 방안 등에 대해서도 의견을 교환하며 향후 협력 가능성을 논의했다.

Advertisement

경자청은 이번 방문을 계기로 마이애미대 허버트 경영대학원과 지속적인 교류를 이어가 북미 지역 네트워크를 확대하고 향후 외국인 투자 유치와 산학 협력 성과로 연결해 나갈 계획이다.

AD

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "세계적인 명성을 지닌 마이애미대 허버트 경영대학원 인재들이 부산진해경제자유구역의 경쟁력을 직접 확인한 것은 의미 있는 일"이라며 "글로벌 인재와 대학과의 교류를 확대해 실질적인 비즈니스 협력으로 이어질 수 있도록 투자 협력 네트워크를 강화하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>