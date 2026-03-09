6월 7일 개최, 30주년 기념 행사

성산·구좌 분산 개최로 규모 확대...지난해 참가자 약 1만명

참가 신청 4월 17일까지

제주특별자치도와 제주도관광협회는 '제30회 제주국제관광마라톤축제' 참가자 모집을 시작했다고 9일 밝혔다.

제주국제관광마라톤축제는 1995년 시작된 제주 최초의 시민 참여형 마라톤 행사로, 제주 해안 경관을 배경으로 국내외 참가자가 함께 달리는 대표 관광 스포츠 행사다. 올해 행사는 6월 7일 개최된다.

특히 30주년을 맞아 참가 수요 증가에 대응하고 지역 상권 활성화를 위해 성산읍과 구좌읍 두 지역에서 분산 개최되는 것이 특징이다.

10㎞ 코스는 성산읍 고성일출운동장에서 출발해 성산 일대를 달린다. 풀코스와 하프코스는 구좌종합운동장에서 출발해 구좌 숨비해안로 일대를 따라 진행된다.

숨비해안로는 지난해 국토교통부가 '대한민국 관광도로 1호'로 지정한 구간이며, 성산 코스는 세계자연유산 성산일출봉과 광치기해변 일대를 배경으로 펼쳐진다.

지난해 행사에는 참가 신청자 8900명과 현장 참가자를 포함해 약 1만 명이 참여했다. 올해는 지역 분산 개최에 따라 참가 규모가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

참가자에게는 스포츠 브랜드 티셔츠와 기념품이 제공되며, 종목별·연령대별 시상도 진행된다. 특히 풀코스와 하프코스 1위 수상자에게는 해외 마라톤 대회 참가 특전이 제공될 예정이다.

외국인 참가자 모집도 함께 진행되며, 해외 기관·단체 참가 시 별도의 혜택이 제공될 계획이다.

참가 신청은 4월 17일까지 제주국제관광마라톤축제 공식 홈페이지에서 할 수 있으며 선착순 접수로 조기 마감될 수 있다.

제주도관광협회 관계자는 "행사 기간 참가자 대상 관광·소비 이벤트를 마련해 지역 상권 이용을 유도하고 관광 소비 활성화를 도모할 계획"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



