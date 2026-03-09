PPI는 0.9% 하락

3월 이후 불투명…"유가 급등에 인플레 압력"

중국의 지난달 소비자물가지수(CPI)가 최대 명절인 춘제(春節·중국의 설) 효과에 힘입어 3년 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.

9일 중국 국가통계국에 따르면 지난달 CPI는 전년 동월 대비 1.3% 상승했다.

이는 로이터 통신(0.8%)과 블룸버그 통신(0.9%)이 각각 취합한 전문가 전망치를 웃도는 수치다. 지난 1월 상승률(0.2%)보다도 높다.

블룸버그는 2월 CPI 상승률이 3년 만의 최고치였다고 밝혔다. CNBC 방송은 긴 연휴로 소비 지출이 늘어난데다 공장 출하 가격의 디플레이션 압력이 완화된 영향이라고 설명했다.

중국 CPI는 지난해 3분기까지 마이너스 행진을 이어왔으나, 10월(0.2%)부터 상승 전환한 뒤 올해 2월까지 다섯 달 연속 상승세를 이어가고 있다.

중국의 2월 CPI는 전월과 비교해도 1.0% 상승해 로이터 전망치(0.5%)를 웃돌았다.

지난달 춘제 효과로 식품 가격이 크게 오른 것이 CPI에 반영된 것으로 분석된다. 2월 식품 물가는 전년 동월 대비 1.7%, 비식품 가격은 1.3% 각각 상승했다. 식품 중에서는 특히 신선채소(10.9%)와 수산물(6.1%), 신선과일(5.9%) 가격이 크게 올랐다.

올해 춘제 연휴 기간은 예년보다 늦은 2월 중순으로, 지난해보다 하루 긴 9일이었다. 당국은 내수를 견인하기 위해 춘제 연휴에 맞춰 20억5000만위안 규모의 소비 촉진 지원금을 풀었다.

한편 지난달 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 0.9% 떨어지며 41개월 연속 하락세를 이어갔다. 다만 로이터 전망치(-1.2%)보다 하락 폭이 작았고, 낙폭도 전월(-1.4%)보다 줄었다. 블룸버그에 따르면 이러한 하락률은 2024년 7월(-0.8%) 이후 가장 낮은 수치다.

2월 CPI와 PPI에서 디플레이션이 다소 해소된 모습이 나타났으나, 3월에도 이러한 흐름이 이어질지는 불투명하다. 핀포인트자산운용의 장즈웨이 수석이코노미스트는 "춘제 기간 서비스 부문의 가격 상승 폭이 시장 예상보다 더 컸다"며 "이 효과가 연휴 이후에도 지속될지는 불확실하다"고 밝혔다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 치솟은 유가도 물가 불안 요인이다. 이날 국제유가는 배럴당 100달러 선을 넘었다. ING은행의 린 송 중국 담당 수석 이코노미스트는 "유가 급등 영향으로 3월에는 추가적인 인플레이션 압력이 나타날 가능성이 있다"면서도 "유가 충격이 예상보다 크고 장기화하지 않는 한, 인플레이션이 올해 인민은행의 통화 완화를 제약할 가능성은 크지 않다"고 말했다.

중국 정부는 지난 5일 전국인민대표대회(전인대) 개막식에서 올해 CPI 상승률 목표를 2% 안팎으로 제시하며 경기 활성화 의지를 보였다. 지속적인 디플레이션 압력과 지정학적 불확실성에 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표치는 4.5%~5%로 하단을 낮췄다.

