中 2월 CPI 1.3% 상승…'춘제' 효과에 3년만 최고
불러오는 중...닫기
PPI는 0.9% 하락
3월 이후 불투명…"유가 급등에 인플레 압력"
중국의 지난달 소비자물가지수(CPI)가 최대 명절인 춘제(春節·중국의 설) 효과에 힘입어 3년 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.
9일 중국 국가통계국에 따르면 지난달 CPI는 전년 동월 대비 1.3% 상승했다.
중국 장쑤성 타이저우시의 한 슈퍼마켓. 신화연합뉴스
이는 로이터 통신(0.8%)과 블룸버그 통신(0.9%)이 각각 취합한 전문가 전망치를 웃도는 수치다. 지난 1월 상승률(0.2%)보다도 높다.
블룸버그는 2월 CPI 상승률이 3년 만의 최고치였다고 밝혔다. CNBC 방송은 긴 연휴로 소비 지출이 늘어난데다 공장 출하 가격의 디플레이션 압력이 완화된 영향이라고 설명했다.
중국 CPI는 지난해 3분기까지 마이너스 행진을 이어왔으나, 10월(0.2%)부터 상승 전환한 뒤 올해 2월까지 다섯 달 연속 상승세를 이어가고 있다.
중국의 2월 CPI는 전월과 비교해도 1.0% 상승해 로이터 전망치(0.5%)를 웃돌았다.
지난달 춘제 효과로 식품 가격이 크게 오른 것이 CPI에 반영된 것으로 분석된다. 2월 식품 물가는 전년 동월 대비 1.7%, 비식품 가격은 1.3% 각각 상승했다. 식품 중에서는 특히 신선채소(10.9%)와 수산물(6.1%), 신선과일(5.9%) 가격이 크게 올랐다.
올해 춘제 연휴 기간은 예년보다 늦은 2월 중순으로, 지난해보다 하루 긴 9일이었다. 당국은 내수를 견인하기 위해 춘제 연휴에 맞춰 20억5000만위안 규모의 소비 촉진 지원금을 풀었다.
한편 지난달 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 0.9% 떨어지며 41개월 연속 하락세를 이어갔다. 다만 로이터 전망치(-1.2%)보다 하락 폭이 작았고, 낙폭도 전월(-1.4%)보다 줄었다. 블룸버그에 따르면 이러한 하락률은 2024년 7월(-0.8%) 이후 가장 낮은 수치다.
2월 CPI와 PPI에서 디플레이션이 다소 해소된 모습이 나타났으나, 3월에도 이러한 흐름이 이어질지는 불투명하다. 핀포인트자산운용의 장즈웨이 수석이코노미스트는 "춘제 기간 서비스 부문의 가격 상승 폭이 시장 예상보다 더 컸다"며 "이 효과가 연휴 이후에도 지속될지는 불확실하다"고 밝혔다.
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 치솟은 유가도 물가 불안 요인이다. 이날 국제유가는 배럴당 100달러 선을 넘었다. ING은행의 린 송 중국 담당 수석 이코노미스트는 "유가 급등 영향으로 3월에는 추가적인 인플레이션 압력이 나타날 가능성이 있다"면서도 "유가 충격이 예상보다 크고 장기화하지 않는 한, 인플레이션이 올해 인민은행의 통화 완화를 제약할 가능성은 크지 않다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
중국 정부는 지난 5일 전국인민대표대회(전인대) 개막식에서 올해 CPI 상승률 목표를 2% 안팎으로 제시하며 경기 활성화 의지를 보였다. 지속적인 디플레이션 압력과 지정학적 불확실성에 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표치는 4.5%~5%로 하단을 낮췄다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>