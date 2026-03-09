열화상 카메라 24시간 감시

유관기관 공조 초동 진화망

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 북구가 다가오는 봄철 건조기를 맞아 산불로 인한 주민 피해를 원천 차단하기 위해 지능형 열화상 카메라를 가동하는 등 전방위적인 산불방지 종합대책 추진에 나섰다.

9일 북구에 따르면 이번 종합대책은 봄철 건조한 날씨와 등산객 증가 등으로 산불 발생 위험이 급증함에 따라 마련됐으며, 오는 5월 15일까지 집중적으로 추진된다.

먼저 북구는 '산불방지 종합대책 본부'를 전격 가동해 비상시 신속한 상황 전파 체계를 구축했다. 특히 청명과 한식, 어린이날 등 입산객이 폭증하는 시기를 특별대책기간으로 지정해 밀착 감시에 돌입한다. 아울러 불꽃이나 연기를 즉각 감지하는 '열화상 지능형 CCTV' 9대를 24시간 상시 가동해 산불 감시 사각지대를 최소화한다.

현장 중심의 초동 진화 태세도 확립했다. 산림재난대응단 19명을 산불 취약 지역에 집중 배치해 위험 요인을 사전에 완벽히 제거하고, 순찰기동반 3개 조가 권역별 순찰을 돌며 철통 방어망을 구축한다.

Advertisement

또 무등산국립공원을 비롯해 소방, 경찰, 군부대 등 유관기관과 상시 비상 연락망을 유지하며, 화재 발생 시 기관별 진화 자원을 즉각 지원하는 등 탄탄한 공조 체계를 다질 계획이다.

AD

북구 관계자는 "사소한 부주의가 자칫 걷잡을 수 없는 대형 산불로 번질 수 있는 만큼 주민들의 적극적인 협조가 무엇보다 중요하다"며 "지역 내 단 한 건의 산불 피해도 발생하지 않도록 지자체 차원의 종합대책을 내실 있게 추진하겠다"고 강조했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>