시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 N32가 오는 26일까지 여의도 더현대 서울 5층에 팝업스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.

N32는 오는 26일까지 여의도 '더현대 서울' 팝업 스토어를 운영한다.

이번 팝업 스토어는 '일상 속에 숨겨진 프라이빗 리조트로 체크인'을 테마로 한 체험형 공간으로 꾸며진다. N32는 이번 팝업을 통해 브랜드 가치를 극대화한 다양한 체험 요소로 고객 접점을 한층 강화한다는 계획이다.

팝업 스토어 방문객들은 기존 폼 매트리스의 단점을 획기적으로 개선한 'N32 폼 매트리스'와 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 'N32 모션베드' 등 N32 전 라인업을 체험할 수 있다. 최근 출시한 트윈슈퍼싱글(TSS) 전용 프레임 '마르피'도 만나볼 수 있다.

방문객들을 위한 다채로운 이벤트도 마련했다. 팝업 스토어 기간 내내 매트리스를 체험한 뒤 SNS 인증을 완료한 방문객들에게 'N32 커스텀 워터' 등의 기념품이 주어지며, N32 앰배서더인 더미 'D-N32' 포토존도 마련돼 색다른 즐거움을 선사한다.

토·일요일 오후 3시 2분에는 선착순 럭키드로우 이벤트를 통해 100명에게 ▲펫 매트리스 'N32 쪼꼬미' ▲장우산 ▲에코백 등 풍성한 선물을 증정한다.

팝업 방문객들을 위해 다양한 가격 할인과 구매 금액대별 사은품 혜택 등도 마련돼있다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하며, 조기에 소진될 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



