소프트웨어(SW) 사업 협상계약에서 조달청의 평가위원 선정 '대행 서비스'를 이용할 수 있게 된다.

조달청은 10일부터 SW 사업 협상계약을 평가위원 선정 대행 서비스 대상에 포함키로 했다고 9일 밝혔다.

대행 서비스는 평가위원 구성 등에 어려움을 겪는 수요기관의 업무 부담을 줄이기 위해 시행된다. 평가위원회 구성을 대신 수행해 나라장터 평가시스템을 이용한 평가과정이 매끄럽게 집행될 수 있도록 지원한다는 취지다.

조달청은 수요기관의 조달 자율성 확대로 향후 자체 평가를 위한 평가위원회 구성 수요가 늘어날 것으로 예상한다. 이에 지방정부가 집행하는 모든 SW 사업 협상계약에 대행 서비스를 지원할 계획이다. 그간 1억원 미만 협상계약에만 지원되던 대행 서비스를 확대 시행하는 것이다.

이를 통해 지방정부는 자체 평가업무 부담을 줄이고 지역 내 평가위원과 업체 간 유착 가능성을 차단해 공정·투명한 계약 및 평가환경을 구축할 수 있을 것으로 조달청은 기대한다.

대행 서비스 이용을 원하는 지방정부는 온라인 조달청 평가위원시스템으로 신청할 수 있다.

조달청은 조달평가의 공정성과 전문성을 높이기 위해 평가위원을 지속해 모집, 현재 1만명 이상이 참여하는 평가위원 풀(pool)을 운영하고 있다. 또 '평가위원 3중 관리 시스템'으로 평가의 모든 과정을 공정하게 관리한다.

3중 관리는 평가위원 사전접촉 신고센터(평가 전), 평가위원 모니터링단(평가 중), 평가이력관리시스템(평가 후)을 통해 이뤄진다.

김지욱 조달청 디지털공정조달국장은 "공정하고 객관성 있는 평가로 최적의 사업자를 선정하기 위해선 평가위원의 역할이 매우 중요하다"며 "조달청은 3중 관리 시스템으로 공정·전문성을 갖춘 평가위원의 지방정부 자체평가 참여 기회를 확대해 조달 자율화 이후에도 지방정부가 중앙조달에 준하는 조달품질 및 효율성을 확보할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



