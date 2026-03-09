달빛철도 등 광역교통망 확충

기피시설 등 주민 의견 수렴

전남 담양군이 지난 6일 담빛농업관 대강당에서 지역 주민 250여명이 참석한 가운데 '전남광주통합특별시 상생토크'를 개최했다. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군과 광주광역시가 '전남광주통합특별시' 출범을 앞두고 교통망 확충과 체류형 관광벨트 조성 등 지역 상생 발전 청사진을 그리기 위해 머리를 맞댔다.

9일 담양군에 따르면 군은 지난 6일 담빛농업관 대강당에서 강기정 광주시장과 정철원 담양군수를 비롯해 지역 주민 250여 명이 참석한 가운데 '전남광주통합특별시 상생토크'를 성황리에 개최했다. 이번 행사는 행정통합에 따른 담양의 핵심 발전 방향과 지역 변화상을 짚어보고, 주민들의 생생한 건의 사항을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 1부 행사에서 강기정 광주시장은 광주-대구 달빛철도와 담양 대덕에서 화순을 잇는 제3순환도로 확충 등 굵직한 광역 교통망 구축 계획을 상세히 설명했다. 아울러 담양호와 추월산 등 지역의 풍부한 생태 자원을 적극 활용한 체류형 관광벨트를 조성해 담양만의 독보적인 관광 경쟁력을 강화하겠다는 비전도 함께 제시했다.

이어 진행된 2부 주민 질의응답 시간에는 북광주IC 일대 부지 활용 방안부터 농촌지역 그린벨트 해제, 담양-광주 간 버스 노선 운영 확대, 달빛철도 신속 추진 및 담양역 경전철 연계 방안 등 다양한 현안이 쏟아졌다. 특히 담양군 내 기피 시설 설치 우려에 대한 명확한 기준 마련과 농민 보호 정책 수립, 화장장 등 공공 인프라 공동 이용 확대 등 지역 균형발전을 꾀하는 주민들의 날 선 정책 건의도 줄을 이었다.

담양군 관계자는 "이번 상생토크에서 나온 주민들의 다양한 목소리를 적극적으로 수렴해, 광주시와 함께 지속 가능한 발전과 군민 삶의 질 향상을 도모할 실효성 있는 정책을 신속히 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

