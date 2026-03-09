한림대한강성심병원, 베트남국립화상병원과 화상치료 협력 강화 논의
불러오는 중...닫기
베트남 대표 화상전문병원 방문단 방한
다학제 진료 및 첨단 재활치료 역량 벤치마킹
한림대한강성심병원은 6일 본관 9층 회의실에서 베트남 주요 화상 치료 기관인 레 흐우 찌악 국립화상병원(이하 베트남국립화상병원) 대표단과 만나 화상치료 분야 협력 강화를 논의했다고 9일 밝혔다.
화상외과 윤재철 교수 안내로 베트남국립화상병원 대표단이 고압산소치료센터를 견학하고 있다. 한림대강남성심병원
이번에 방한한 대표단은 응우옌 누 람 병원장을 비롯해 핵심 의료진 총 6명으로 구성됐다. 베트남국립화상병원은 베트남 하노이에 위치한 국가대표 화상전문의료기관으로 화상 및 외상 치료, 성형·재건 분야에서 중추적인 역할을 담당하고 있다.
양 기관은 다기관 임상연구 및 학술정보 교류, 전문 의료진 단·장기 연수 프로그램 운영, 학술대회 및 공동연구 활성화 등 실질적인 협력 방안을 논의했다. 특히 화상 중환자 관리, 호흡기 화상 치료, 피부대체제 및 첨단 치료기술 등 고난도 분야의 학술 교류를 중점적으로 다뤘다.
대표단은 오전 실무 협의에 이어 오후에는 병원 주요 시설을 견학했다. 화상외과 윤재철 교수의 안내로 최대 36인이 동시에 치료받을 수 있는 국내 최대 규모 고압산소치료센터를 비롯해 화상치료실, 화상중환자실 등 핵심 치료 시설을 둘러봤다.
이어 성형외과 서동국 교수 및 재활의학과 주소영 교수와 함께 외래진료실, 레이저치료실, 피부재생치료실을 비롯해 첨단 로봇재활치료실을 확인했다. 이 밖에도 화상연구소, 진단검사의학과, 약제팀 등 병원의 체계적인 진료지원 시스템을 직접 확인했다.
베트남국립화상병원 응우옌 누 람 병원장은 "한림대학교한강성심병원의 다학제 진료시스템과 첨단 인프라를 직접 확인하며 많은 것을 배웠다"며 "이번 방문을 통해 얻은 귀중한 경험과 노하우를 자국의 화상환자 치료에 적극적으로 활용하겠다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
허준 병원장은 "연평균 2700건 이상의 급성기 화상수술을 성공적으로 집도해 온 경험을 공유하게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 양 기관이 긴밀하게 교류해 양국 화상환자들에게 더욱 발전된 치료와 희망을 제공하길 기대한다"고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>