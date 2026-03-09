한기대, 글로벌인재학부 출범…외국인 공학인재 키운다



14개국 유학생 55명 첫 선발…기계·컴퓨터공학 중심 학사과정 운영

ILO 산하 ITCILO와 공동 석사 추진…한국형 TVET 모델 세계 확산



한국기술교육대학교(KOREATECH)가 외국인 공학 인재와 개발도상국 기술직업훈련 정책 전문가를 양성하는 글로벌 교육 체계를 구축했다.

한기대는 학부 신설과 국제 공동학위 추진을 통해 한국형 기술직업훈련(TVET) 모델의 세계 확산에 나섰다.

한기대는 9일 교내 국제관(GEC) 로비에서 '글로벌인재학부' 현판식을 열고 외국인 유학생 대상 정규 4년제 학사과정을 공식 출범했다.

대학에 따르면 올해 첫 학사과정에는 우즈베키스탄·몽골·네팔·방글라데시·미얀마 등 14개국에서 온 외국인 유학생 55명이 선발됐다.

이들은 자비 유학생과 정부초청 외국인 장학생(GKS)으로 구성됐으며 기계공학과 컴퓨터공학 전공으로 나뉘어 교육을 받는다.

교육과정은 영어와 한국어 트랙을 병행해 운영되며, 1학년~2학년은 한국어와 수학·물리·전산 등 기초 교육과 한국사회 이해 프로그램을 이수하고, 3학년부터 전공 교육에 들어간다.

4학년에는 심화 공학교육과 기업 현장실습을 통해 실무 역량을 강화한 뒤 국내 산업 취업과 정주까지 연계 지원한다.

대학은 이번 학부 신설을 통해 이론과 실무를 결합한 글로벌 공학기술 인재(Technologist)를 양성하고, 지역 산업이 필요로 하는 기술 인력을 글로벌 차원에서 확보하는 기반을 마련한다는 계획이다.

아울러 지난 2018년부터 운영해 온 GTM(Global TVET Management) 과정을 올해부터 GTE(Global TVET Employment Policy) 과정으로 개편했다.

개발도상국의 고용·기술직업훈련 정책 담당자를 양성하는 ODA 기반 석사과정으로 지금까지 83명이 수료했으며, 2026학년도에는 필리핀과 인도네시아 등에서 20명이 선발됐다.

또 국제노동기구(ILO) 산하 국제교육센터 ITCILO와 공동 석사학위 과정도 추진한다. 양 기관은 지난해 공동 석사 프로그램 운영 협약을 체결했으며 2027년부터 공동 석사과정을 운영할 계획이다.

공동 석사과정은 디지털 경제 기반 커리큘럼 공동 설계와 공동 강의, 학위 품질 공동 관리 방식으로 운영된다.

올해 4월 학생 모집 공고를 통해 12월 입학생을 최종 선발하고, 내년 1월부터 온라인 교육과 한국 대면 교육을 병행할 예정이다.

유길상 총장은 "글로벌인재학부 출범을 계기로 학부와 대학원 과정을 고도화해 한국의 실천 공학교육 모델과 고용·직업능력 정책을 세계로 확산하겠다"며 "글로벌 기술직업훈련 교육의 중심 대학으로 자리매김하겠다"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



