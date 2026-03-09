광주 서구, 생활 운동 만성질환 예방 나선다

'100세까지 건강하고 탄탄하게 운동교실' 운영

체지방률 남성 20%·여성 28% 이상 주민 35명 모집

광주광역시 서구는 주민들의 건강한 생활습관 형성과 만성질환 예방을 위해 '100세까지 건강하고 탄탄하게 운동교실'을 운영한다.

이번 프로그램은 4월7일부터 7월7일까지 총 26회에 걸쳐 워크아웃투게더(서구 금화로 50)에서 진행되며 전문가의 지도 아래 근력 운동과 유산소 운동을 포함한 전신 순환 운동 프로그램으로 운영된다.

서구는 오는 27일까지 참여자 35명을 선착순 모집한다. 참여 대상은 체지방률이 남성 20%, 여성 28% 이상인 서구 주민이며 참여 희망자는 서구보건소 건강증진팀으로 신청하면 된다.

서구는 신청자를 대상으로 건강행태조사와 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 체성분 등 사전 검사를 실시해 참여자를 최종 선정하고 영양 및 절주 등 건강생활 실천을 위한 다양한 교육 자료도 제공할 계획이다. 또 프로그램 종료 후 사후 검사를 통해 건강위험요인 변화 결과도 안내할 예정이다.

이은주 건강증진과장은 "지속적인 신체활동은 만성질환 예방과 건강수명 연장에 매우 중요하다"며 "주민들이 즐겁게 참여하며 운동 습관을 형성할 수 있도록 다양한 건강증진 프로그램을 운영하겠다"고 밝혔다.

한편 서구는 지난해 하반기 주민 35명을 대상으로 '100세까지 건강하고 탄탄하게 운동교실'을 운영했으며 사후 검사 참여자 중 67.7%(21명)의 체지방률이 감소하는 성과를 거두며 큰 호응을 얻었다.

