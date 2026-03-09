"국내 전문가 국제 무대 기회 확대"

특허법인 광장리앤고의 안성탁 파트너 변리사가 지난달 26일 개최된 한국국제지식재산보호협회(AIPPI Korea) 총회에서 회장으로 재선출됐다.

9일 특허업계에 따르면 안성탁 변리사는 글로벌 기업의 특허 출원, 심판, 소송, 포트폴리오 관리 등 지식재산권 전반에 걸쳐 28년 이상 실무 경험을 쌓아온 IP 전문가다. 서울대학교에서 전기공학과 생물학을 전공하고 미국 조지타운 대학교 로스쿨(LL.M.)을 졸업했으며, 공학적 전문성과 글로벌 법률 지식을 두루 갖추고 국내외 로펌에서 경험을 쌓았다. 특히 인공지능, 반도체, 자동차, 바이오 등 첨단 기술 분야의 특허 대리에 강점을 가지고 있다.

그간 AIPPI Korea 회장으로서 국내외 IP컨퍼런스를 성공적으로 개최하고 국제 지식재산 정책 논의에 적극적으로 참여한 것으로 알려졌다. 세계적인 지식재산 전문 매체인 'Managing IP'로부터 'Notable Practitioner'로 선정되는 등 대외적으로도 전문성을 인정받고 있다.

안 변리사는 "국내 로펌 및 기업의 IP 전문가들이 국제무대에서 적극적으로 목소리를 낼 기회를 확대해 국제적으로 한국의 IP 위상을 높이고, 협회의 지식재산권 보호를 위한 연구 성과가 국내 전문가의 실무와 IP 유관 기관의 정책 수립에 잘 활용될 수 있도록 힘쓰겠다"고 했다.

한편 AIPPI Korea는 1897년에 설립돼 현재 110개국 9000여 명의 회원이 활동 중인 세계 최대 규모의 민간 지식재산 전문가 단체인 국제지식재산보호협회(AIPPI)의 한국 지부다. 협회는 국내외 지식재산 전문가 간의 교류 장을 제공하고, 새로운 지식재산(IP) 쟁점에 대한 국제적인 학술 연구를 선도하고 있다.

