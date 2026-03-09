강원도 영월군은 9일 군청 상황실에서 2027년도 국·도비 확보 추진 보고회를 개최하고 총 70개 사업 5103억원의 국·도비 확보를 목표로 설정했다.

이번 보고회는 최명서 군수 주재로 전 부서가 참여한 가운데 진행됐으며, 2027년도 국·도비 확보 목표 설정과 핵심 사업 추진 상황 점검, 단계별 대응 전략을 종합적으로 논의했다.

분야별로는 건설·도시 분야가 3593억원으로 가장 큰 비중을 차지하며 환경·상하수 557억원, 경제·투자 339억원, 재난·안전관리 260억 원, 관광·체육·교육 219억원, 산림·정원 84억원, 농축산 36억원 , 복지·보건·의료 15억원 등이다.

주요 확보 대상 사업으로는 ▲풍수해 생활권 정비사업 ▲첨단산업 핵심 소재단지 조성 ▲무릉도원면 공공하수처리시설 ▲예담고 신축 ▲제4농공단지 조성 ▲종합운동장 조성 ▲스마트 농산물 유통시설 지원 등이 포함됐다.

군은 단순 신규사업 발굴보다는 이미 추진 중인 핵심 사업의 단계적 완성과 기능 고도화에 중점을 두고 실현 가능성과 파급효과가 높은 사업을 중심으로 국·도비 확보 전략을 추진할 계획이다.

최명서 군수는 "연초 중앙부처 방문 이후 이어지는 전략 보고회를 통해 국·도비 확보 대응을 체계적으로 추진하고 있다"며 "중앙부처와 국회, 강원특별자치도와의 협력을 강화하고 사업별 논리를 보강해 국·도비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



