‘꿈담기 진로체험 프로그램’ 공동 운영



의료·보건·복지 분야 현장 중심 진로체험

부산시교육청은 9일 오전 교육청 회의실에서 고신대학교, 고신대학교복음병원과 '꿈담기 진로체험 프로그램' 운영을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 부산교육청과 고신대, 고신대복음병원은 '꿈을 담아내는 기업'이라는 의미를 담은 '꿈담기 진로체험 프로그램'을 공동 운영한다.

이를 통해 고등학생들에게 기업과 연계한 전문 직업 분야 진로체험 기회를 제공하고 미래 사회를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

프로그램은 진로체험을 희망하는 고등학생을 대상으로 여름·겨울방학 기간 운영된다. 고신대학교와 고신대복음병원은 의료·보건·복지 분야 심화 진로체험과 병원 견학, 모의 실습, 진로·진학 컨설팅 등 현장 중심 프로그램을 제공할 예정이다.

두 기관은 현장 중심 교육과 융합 전공을 강화하고 지역사회와 협력해 학생들이 실무 역량과 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

김석준 교육감은 "이번 협약이 학생 진로교육의 질을 높이고 체험 기회를 확대하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "학생들이 미래 진로를 구체적으로 탐색하고 설계하는 데 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

부산교육청이 고신대·고신대복음병원과 ‘꿈담기 진로체험’ 업무협약을 체결하고 있다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



