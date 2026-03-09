“산학 협력과 인재 양성 밑거름 되길”

동아대학교는 부성폴리콤 김부곤 대표이사로부터 대학 발전기금 5000만원을 전달받았다고 9일 전했다.

지난 6일 승학캠퍼스 총장실에서 열린 전달식에는 이해우 총장과 김부곤 대표, 염정국 대외국제처장, 김종식 교육혁신원장 등이 참석했다.

동아대 승학캠퍼스 총장실에서 열린 발전기금 전달식에서 김부곤(오른쪽에서 두번째) 부성폴리콤 대표와 이해우 총장(왼쪽에서 두 번째)이 기념촬영을 하고 있다. 동아대 제공

특히 김 대표가 현재 동아대 화학과 교수로 재직 중인 김종식 교육혁신원장의 부친이라는 사실이 알려지며 의미를 더했다. 아들이 몸담고 있는 대학의 발전을 응원하는 마음이 발전기금 기부로 이어졌다는 점에서 훈훈함을 더했다.

부성폴리콤은 1990년 설립돼 경남 양산시에 본사를 둔 플라스틱 컴파운드 전문 제조기업이다. 전자·전기·자동차용 엔지니어링 플라스틱 소재 등을 생산하고 있으며 2011년 '무역의 날 천만불 수출의 탑', 2019년 '우수중소기업인상'을 수상했다. 2012년에는 태국에 지사를 설립해 해외 시장 진출에도 나서고 있다.

김부곤 대표는 "다시 태어나도 기술 중심의 제조업을 하고 싶을 만큼 현업에 대한 애착이 크다"며 "현장 경험이 축적된 기업 연구소와 학문적 기반이 탄탄한 대학이 연구 협력을 한다면 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라며 "어려운 환경 속에서도 발전을 거듭하는 동아대가 산학협력과 우수 인재 양성의 든든한 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.

이해우 총장은 "대표님의 연구 시너지에 대한 철학은 산업체 전문가를 산학 전임교원으로 선발하고 있는 우리 대학의 혁신 방향과도 맞닿아 있다"며 "소중한 뜻을 바탕으로 현장에 바로 투입할 수 있는 실무형 인재 양성에 발전기금을 의미 있게 사용하겠다"고 말했다.

