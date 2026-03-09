에어컨 관리 전문가 양성 과정 운영



제대군인 취·창업 지원 프로그램

국가보훈부 대구지방보훈청 제대군인지원센터는 9일 대구 동구 대구경북홈케어협동조합 홈케어창업교육기술학원에서 교육 수강 제대군인과 관계자들이 참석한 가운데 위탁교육 입교식을 개최했다.

대구보훈청 제대군인지원센터가 ‘가전 케어마스터’ 위탁교육 입교식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 위탁교육은 '가전(에어컨) 케어마스터 전문가 양성과정'으로 교육 수료 후 가전제품과 에어컨 관리 분야 전문 자격을 갖출 수 있도록 실무 중심 교육이 진행될 예정이다.

교육에 참여한 한 제대군인은 "에어컨 케어마스터 자격증을 취득해 전문성을 갖추고 현장에서 유용하게 활용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 전했다.

대구지방보훈청 제대군인지원센터는 5년 이상 중·장기 복무한 제대군인을 대상으로 취·창업 워크숍, 전문 위탁교육, 전직지원금, 직업능력개발 교육비 지원 등 다양한 프로그램을 통해 전역 군인의 안정적인 사회 정착과 전직을 지원하고 있다.

자세한 사항은 제대군인지원센터 홈페이지 또는 전화로 확인할 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



