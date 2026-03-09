강원도, 경로당 30% ‘스마트 경로당화’

전국 최초 재난 대비 통신 인프라 구축

268개소 운영…7개 시군 917개소로 확대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 누구나 차별 없이 디지털 정보에 접근하고 다양한 서비스를 누릴 수 있도록 2029년까지 총 160억원을 투입해 '디지털 복지 인프라 4대 사업'을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 2029년까지 총 160억원을 투입해 '디지털 복지 인프라 4대 사업'을 본격 추진하겠다고 발표하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 도는, 어르신의 사회참여와 건강관리, 문화활동을 지원하는 '강원형 스마트 경로당'을 확대 구축하고 있다. 현재 춘천·원주·태백·홍천 등 4개 시군에 71억원을 투입해 268개소를 구축·운영 중이며, 2029년까지 횡성·영월·정선까지 확대해 총 7개 시군 917개소로 늘릴 계획이다. 이는 도내 전체 경로당의 27.4%에 해당하는 규모다.

스마트 경로당은 화상시스템을 기반으로 노래교실, 건강관리, 문화활동 프로그램을 운영하고, 여러 경로당이 원격으로 함께 참여·교류하는 디지털 소통 공간이다. 오는 26일에는 춘천시 노인회관과 4개 시군 경로당을 화상 시스템으로 연결해 어르신 3000여 명이 참여하는 스마트 경로당 연합 노래자랑을 개최해 연결형 경로당 모델을 현장에서 시연할 예정이다.

도는 재난 상황에서도 통신이 끊기지 않도록 '재난 대비 통신 인프라'도 강화하고 있다. 이는 2019년 고성 대형산불 당시 이동통신 기지국 소실로 약 일주일간 통신이 두절되며 연락 불통 상황이 발생했던 경험을 반영한 것이다.

도는 영동지역에 무선중계시스템 8식을 설치하고 이동식 기지국 16식을 전진 배치해 재난 상황에서도 이재민 신고와 구조 활동이 중단되지 않도록 통신망 안정성을 확보했다.

강원특별자치도, '디지털 복지 인프라 4대 사업'. 강원도 제공 원본보기 아이콘

또한, 민간 통신사의 투자 여건이 부족한 공공생활공간까지 디지털 접근성을 확대하기 위해 공공와이파이 구축 사업도 지속 추진하고 있다.

도는 63억원을 투입해 공공시설, 관광지, 버스정류장, 시내버스 등에 무료 공공와이파이를 구축했으며, 당초 목표였던 1452개소를 넘어 1478개소(102%)를 설치했다. 이에 따라 현재 도내에는 총 5524개소의 공공와이파이가 운영 중이다.

한편, 도는 취약했던 이동통신 인프라도 크게 개선했다. 2021년 5G 서비스 도입 이후에도 일부 지역은 '통신 오지' 문제가 지속됐으나, 이동통신사와의 간담회 등을 통해 서비스 개선을 지속 건의한 결과 2024년 4월 도 전역에 5G 서비스 상용화가 완료됐다.

도내 5G 기지국은 2019년 2476대에서 2025년 말 2만2712대로 크게 늘어 일부 산간 지역을 제외한 대부분 지역에서 서비스 이용이 가능해졌다. 이에 따라 도민들은 웹검색, 동영상 시청 등 대부분의 디지털 서비스를 안정적으로 이용할 수 있게 됐다.

김진태 지사는 "디지털 복지라는 말이 다소 생소하게 들릴 수 있지만, 도내 경로당의 30%를 스마트 경로당으로 확대하고 전국 유일의 이동기지국을 활용한 재난통신망 운영, 무료 공공와이파이 구축 등 디지털 복지 기반을 꾸준히 확대해 나가고 있다"며 "앞으로도 도의 행정과 민간의 협력을 통해 도민 누구나 차별 없이 디지털 서비스를 누릴 수 있도록 디지털 복지를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



