김윤덕 장관, 정부 대표해 유가족·국민 사과

제주항공 여객기 참사 현장에서 희생자 유해 등이 추가로 발견되고 있는 것과 관련해 김윤덕 국토교통부 장관이 정부를 대표해 사과했다.

김 장관은 9일 정부세종청사에서 "참사 직후 정부는 관계기관과 함께 현장 수색과 수습에 힘을 쏟았으나 결과적으로 세심하지 못했다"면서 "진심으로 송구하다"고 말했다. 이어 "잔여물에 대해 한 점도 놓치지 않겠다는 마음으로 끝까지 책임 있게 수습하겠다"고 덧붙였다.

김윤덕 국토교통부 장관이 9일 정부세종청사 국토부 기자실에서 최근 무안공항 항공기 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견된 것에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 여객기 참사 유가족협의회는 지난달부터 진행하고 있는 참사 잔해물 재분류 과정에서 희생자의 것으로 추정되는 유해나 유류품이 잇따라 발견된 점을 들어 초기 수습이 부실했던 데 대해 반발했다. 국토부에 따르면 참사 현장 인근에 대형 마대에 현장에서 수습한 각종 유류품을 보관하고 있다. 지난달 12일부터 재조사를 진행해 현재 3분의 2가량 마쳤다고 한다.

AD

이 과정에서 25㎝ 크기 유골이 발견됐고 감식 결과 사고 피해자의 것으로 확인됐다. 나머지 유골로 추정되는 유해도 8점이 발견돼 신원확인 작업을 하고 있다. 국토부 관계자는 "사고 직후 수습과정에서 소방·경찰·군 등 여러 기관이 함께 참여했고 특정 기관의 책임을 따질 수는 없지만 서로 소통하는 과정에서 잘못이 있었던 것으로 추정하고 있다"고 말했다.

지난달 26일 무안국제공항 공항소방대 뒤편에서 항공철도사고조사위원회와 전남경찰청 과학수사대가 12·29 제주항공 참사 여객기 잔해를 조사하고 있다. 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공, 연합뉴스 원본보기 아이콘

항공철도사고조사위원회 업무는 기존 국토부에서 총리실로 이관됐다. 위원장과 위원 선임 절차를 진행하고 있으며 구성원이 확정되면 사고 조사 등 후속 계획을 짤 계획이다. 국토부 관계자는 "사고원인과 관련해서는 경찰, 사조위와 협력해 계속 진행하고 있으며 유가족 요청에 따라 매주 목·금요일에 잔해물에 대해 조사하고 있다"고 설명했다.

Advertisement

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>