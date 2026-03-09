국내산 꿀 성분으로 헤어를 탄탄하게 케어하는 ‘허니버니’ 브랜드 런칭

대표 제품 ‘허니 멜팅 샴푸’, 두피 보습과 탈모 증상 완화 기능성 갖춰

라이프스타일 기업 주식회사 그린라이트그룹에서 꿀의 건강한 에너지를 담은 뷰티 브랜드 '허니버니'를 선보인다.

허니버니가 주목한 꿀은 자연이 준 선물이라 할 만큼 항산화 효과가 뛰어나다. 풍부한 영양감은 물론 보습 및 진정 효과도 탁월하다. 이런 꿀의 효능을 바탕으로 두피부터 탄탄하게 케어해주는 헤어 제품 2종을 출시한다.

허니버니의 대표 제품인 '허니 멜팅 샴푸'는 국내산 꿀 20%가 함유되어 두피에 꽉 찬 영양감을 제공한다. 두피 보습과 각질 케어는 물론 탈모 증상 완화 기능성을 인정받아 두피부터 모발까지 건강하게 관리할 수 있다. 또한 꿀 유래 당류 성분이 포함되어 쫀쫀하고 밀도 높은 거품이 편안한 두피 세정을 도와준다.

허니버니 관계자는 "국내산 꿀의 에너지를 기반으로 한 뷰티 브랜드를 런칭하게 되어 기쁘다"며 "앞으로 신규 헤어 라인 2종 외에 다양한 제품을 출시할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

한편 허니버니의 허니 멜팅 샴푸는 자사몰과 네이버 스마트스토어에서 만나볼 수 있다.

