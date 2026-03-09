허니버니, 국내산 꿀 20% 함유한 ‘허니 멜팅 샴푸’ 출시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
국내산 꿀 성분으로 헤어를 탄탄하게 케어하는 ‘허니버니’ 브랜드 런칭
대표 제품 ‘허니 멜팅 샴푸’, 두피 보습과 탈모 증상 완화 기능성 갖춰
[사진 1_허니버니 ‘허니 멜팅 샴푸’]
AD
라이프스타일 기업 주식회사 그린라이트그룹에서 꿀의 건강한 에너지를 담은 뷰티 브랜드 '허니버니'를 선보인다.
허니버니가 주목한 꿀은 자연이 준 선물이라 할 만큼 항산화 효과가 뛰어나다. 풍부한 영양감은 물론 보습 및 진정 효과도 탁월하다. 이런 꿀의 효능을 바탕으로 두피부터 탄탄하게 케어해주는 헤어 제품 2종을 출시한다.
허니버니의 대표 제품인 '허니 멜팅 샴푸'는 국내산 꿀 20%가 함유되어 두피에 꽉 찬 영양감을 제공한다. 두피 보습과 각질 케어는 물론 탈모 증상 완화 기능성을 인정받아 두피부터 모발까지 건강하게 관리할 수 있다. 또한 꿀 유래 당류 성분이 포함되어 쫀쫀하고 밀도 높은 거품이 편안한 두피 세정을 도와준다.
허니버니 관계자는 "국내산 꿀의 에너지를 기반으로 한 뷰티 브랜드를 런칭하게 되어 기쁘다"며 "앞으로 신규 헤어 라인 2종 외에 다양한 제품을 출시할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD
한편 허니버니의 허니 멜팅 샴푸는 자사몰과 네이버 스마트스토어에서 만나볼 수 있다.
Advertisement
lshb01@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement