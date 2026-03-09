부산·대구 지점 방문

현장 직원과 윤리문화 내부통제 간담회

전국 주요 권역 순회 현장경영

기동호 우리금융캐피탈 대표이사가 부산과 대구 지역을 찾아 현장경영에 나섰다.

기동호 대표이사(앞줄 가운데) 및 참석자들이 지난 5일 우리금융캐피탈 대구지점에서 열린 ‘2026 CEO 현장경영’에서기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

우리금융캐피탈은 기 대표가 지난 5일 부산·대구 지역 지점을 방문해 직원들과 간담회를 갖는 등 현장경영을 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 현장 방문은 윤리경영 실천 의지를 현장에 확산하고 임직원의 윤리 의식을 높이기 위한 취지다. 기 대표는 서울·경인 권역을 시작으로 3월에는 대전·광주·대구·부산 등 전국 주요 거점을 순회하며 현장경영을 이어가고 있다.

기 대표는 권역별 거점을 직접 방문해 현장 직원들과 타운홀 미팅을 갖고 윤리적 딜레마 상황에서의 임직원 행동 기준과 의사결정 원칙에 대해 의견을 공유했다. 또 현장에서 체감하는 리스크 요인과 윤리문화 정착을 위한 개선 과제 등에 대해서도 의견을 나눴다.

기동호 대표는 "자율적이고 철저한 내부통제 실천이 기업 신뢰의 기반"이라며 "윤리경영은 선언이 아니라 일상 속 실천을 통해 정착돼야 한다"고 강조했다.

이어 "현장에서 제기된 윤리 의식 제고를 위한 교육·연수 확대와 신고·보고 채널 접근성 강화 의견을 경영에 적극 반영해 실효성 있는 제도 개선으로 이어가겠다"고 덧붙였다.

우리금융캐피탈은 지난해부터 윤리경영과 내부통제 강화를 위한 현장 중심 경영을 지속적으로 추진해 왔다. 올해는 전국 6개 주요 권역을 직접 방문해 전 임직원과 실행 방향을 공유하고, 현장 의견을 반영한 내부통제 개선 과제를 지속 추진할 계획이다.

