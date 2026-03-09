경상국립대, 우주·항공 전문가 초청 릴레이 강연 개최

3월 9일~6월 15일 13차례 진행… 산·학·연 전문가 14명 참여



경상국립대학교 위성시스템 핵심기술 연구센터는 3월 9일부터 6월 15일까지 우주·항공 분야 전문가를 초청해 총 13차례의 강연을 진행한다.

강연은 매주 월요일 오후 7시부터 9시까지 경상국립대학교 가좌캠퍼스 항공우주산학협력관 508호에서 열린다. 이번 강연에는 산·학·연 관계자와 우주항공 산업 전문가 등 14명이 연사로 참여한다.

이번 프로그램은 우주·항공 분야의 최신 기술과 산업 동향을 공유하기 위해 마련됐다. 경상국립대학교 미래우주 교육센터 참여 연구원과 교직원, 학생은 물론 지방자치단체와 대학, 공공기관 등 우주항공 산업에 관심 있는 누구나 참석할 수 있다.

강연에서는 국방 우주 무기체계 개발 동향, 우주산업의 현황과 전망, 한국 달 탐사선 '다 누리호' 자세제어계 개발 및 운영 사례 등이 소개된다.

또한 진화적 획득체계의 비행시험 수행 방안과 사례, 국제 무인항공기(UAS) 정책과 규제 동향, 우주 추진 기술, 차세대 항행시스템(CNS/ATM)의 현황과 전망, 로봇팔 탑재체 개발 동향, 우주발사체 부품시험 인프라 구축, 멀티 오빗(Multi-Orbit) 위성 기술 발전, 뉴스페이스(New Space) 시대 초소형 위성의 역할 등 다양한 주제가 다뤄질 예정이다.

이번 강연에는 우주항공청, 한국항공우주연구원, 국방과학연구소, 한국항공우주산업, 우주기술 진흥협회, 한국생산기술연구원, 한국건설생활환경시험연구원, 한국천문연구원, 세종대학교, KTSAT, 한양이엔지 등 다양한 기관의 전문가들이 참여해 강의를 진행한다.

박재현 센터장은 "매 학기 진행하는 전문가 초청 강연을 통해 지역 우주·항공 분야 종사자들에게 최신 기술과 산업 동향을 소개하고, 우주항공 분야 고급 인력 양성과 산·학·연 협력 확대에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

