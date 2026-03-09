이재명정부 입법과제 대응 및 신규과제 발굴

더불어민주당은 9일 민생경제 대도약 추진단을 구성하기로 했다.


강준현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "이재명 정부의 기조에 맞춰 민주당도 민생경제와 관련해 적극적으로 뒷받침해야겠다는 기조 아래에 특별위원회를 가동하는 것이 의결됐다"고 소개했다. 특위 단장은 민주당 중진인 김태년 의원이 맡기로 했다.

김태년 더불어민주당 의원./윤동주 기자 doso7@

강 수석대변인은 "추진단에는 지역대도약 분과가 있고 소확행 분과, 행정대도약 분과가 있다"고 전했다.

추진단 역할과 관련해서는 "이재명정부 민생 입법 과제가 많아 이를 전담할 수 있는 특위가 필요하다고 생각했다"며 "또 새로운 의제를 빨리 발굴해, 국회에서 논의하고 제도화하려는 것"이라고 소개했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
