MBK·영풍 제안엔 부정적 평가 "경영 혼란 우려"

고려아연 정기주주총회를 앞두고 의결권 자문기관인 한국ESG평가원이 현 경영진 지지를 권고했다.

고려아연은 한국ESG평가원이 최근 발표한 '2026년 고려아연 정기주주총회 의안 분석 보고서'를 통해 주주들에게 현 경영진을 지지하는 방향으로 의결권을 행사할 것을 권고했다고 9일 밝혔다.

한국ESG평가원은 보고서에서 "MBK라는 사모펀드의 경영 방식이 실적과 재무구조가 탄탄한 고려아연에 도움이 될지는 의문"이라며 "중장기 성장과 기업가치 제고를 위해서는 현 경영진 체제를 유지하는 것이 바람직하다"고 평가했다.

또 "현 경영진 체제에서 보여준 실적과 거버넌스 개선, 주주환원율 제고에 대해 긍정적으로 보고 있다"며 "고려아연은 2025년 창사 이래 최대 경영실적을 기록했고 거버넌스 개선과 자사주 소각, 현금배당 확대 등을 통해 주주가치를 지속적으로 높여왔다"고 설명했다.

보고서는 고려아연의 경쟁력도 강조했다. 한국ESG평가원은 "경영실적, 주주환원 정책, ESG 평가 등 여러 측면에서 고려아연이 영풍보다 우월한 모습을 보이고 있다"며 "사모펀드 MBK의 경영 방식은 한계기업의 턴어라운드에는 효과가 있을 수 있지만, 이미 실적과 재무구조가 안정적인 고려아연에 적합한지는 의문"이라고 밝혔다.

이번 정기주총의 핵심 안건으로는 '분리 선출 감사위원 확대'와 '이사 선임'을 꼽았다. 한국ESG평가원은 "고려아연이 제시한 이사 5인 선임안이 개정 상법의 입법 취지에 보다 충실한 접근"이라고 평가했다.

보고서에 따르면 올해 정기주총에서는 이사 6명의 임기가 만료된다. 고려아연은 이 가운데 5명을 이번 주총에서 선임하고, 나머지 1석은 올해 9월까지 적용되는 개정 상법에 따라 감사위원 분리선임 절차를 통해 충원하겠다는 계획을 제시했다.

한국ESG평가원은 "고려아연의 5인 선임안은 상법 개정 취지를 선제적으로 반영한 것"이라며 "감사위원 분리선임을 별도 의제로 진행하면 소액주주들이 감사위원 후보의 자격과 전문성을 보다 집중적으로 검토할 수 있을 것"이라고 분석했다.

반면 영풍·MBK 연합이 제안한 정관 변경안에는 회의적인 입장을 나타냈다. 집행임원제 도입 안건에 대해서는 "2025년 1월 임시주주총회에서 영풍·MBK 측이 스스로 반대표를 던져 부결된 사안"이라며 "특별한 전략적 목적이 없다면 기존의 전통적인 이사회 구조를 유지하는 것이 제도적으로 더 안정적"이라고 설명했다.

신주 발행 시 이사의 충실의무를 정관에 명문화하자는 주주제안에 대해서도 부정적 의견을 제시했다. 한국ESG평가원은 "이사의 일반적인 충실의무를 넘어 신주 발행에 대해서만 별도의 기준을 정관에 명시하려는 것"이라며 "크루서블 프로젝트 관련 신주 발행이 이사의 선관의무 및 충실의무 위반이 아니라는 법적 판단이 이미 내려진 만큼 이를 정관에 별도로 명문화할 필요성은 크지 않다"고 평가했다.

주주총회 의장을 대표이사가 아닌 이사회 의장이 맡도록 하자는 안건에 대해서도 우려를 나타냈다. 한국ESG평가원은 "경영권 분쟁이 진행 중인 고려아연 상황에서 주총 의장 변경은 경영 혼란을 가중시킬 수 있다"며 "향후 경영권이 안정된 이후에는 사외이사인 이사회 의장이 주총 의장을 맡는 방안도 검토할 수 있겠지만 현재 시점에서는 부작용이 클 수 있다"고 밝혔다.

고려아연 관계자는 "창사 이래 최대 실적과 거버넌스 개선, 주주환원 확대 노력 등을 종합적으로 평가해 긍정적인 의견이 제시된 것으로 보인다"며 "영풍·MBK의 적대적 인수합병 시도를 막아내고 경영 안정성을 확보하는 한편 장기 성장과 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

