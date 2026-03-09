연구개발특구진흥재단(특구재단)의 전주기 지원을 받아 성장한 기업이 코스닥에 입성하는 성과를 거뒀다.

(좌측부터) 이선제 특구재단 기획조정본부장, 김명진 액스비스 대표, 손수창 특구재단 사업총괄본부장이 9일 한국거래소에서 열린 코스닥 상장 기념식에서 기념촬영을 하고 있다.

특구재단은 9일 ㈜액스비스가 코스닥에 상장됐다고 밝혔다. 이 기업은 2009년 대덕특구에서 창업한 후 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원으로부터 공공기술을 이전받아 연구용 원자로 광학 장비와 산업용 레이저 장비 등을 개발해 기술 경쟁력을 확보했다.

최근에는 전기차 등 모빌리티 산업 분야로 사업영역을 확장해 첨단 제조기술 기업으로 성장했고 기술력을 바탕으로 안정적인 매출 성장세를 보여왔다.

특히 독자적 플랫폼 '비전스캔(VisionSCAN)'은 레이저 가공 기술에 인공지능(AI) 기반의 고정밀 제어와 로보틱스 기반의 공정 최적화를 구현했다는 평가를 받는다.

이를 통해 액스비스는 피지컬 AI(AI가 로봇·제조설비 등 물리적 기기와 결합해 자율적으로 작동하는 기술) 기반의 제조 시스템을 구축하고 생산 공정의 자동·정밀화 실현으로 제조 AX(AI를 내재화해 기업의 제품·공정·비즈니스 모델을 혁신하는 전략)를 본격 추진하고 있다.

특구재단은 액스비스의 창업 초기부터 상장단계까지 기술개발·인력·세제 혜택·투자 등 전주기를 지원해 기업의 성장 사다리 역할을 자처했다.

연구개발특구육성사업으로 기술 개발과 고도화 및 상용화를 위한 기술사업화(R&BD) 과제와 시제품 제작·판로 개척을 돕고 연구인력 지원 사업으로 핵심 인재 확보를 뒷받침한 것이다.

또한 2015년 '제129호 첨단기술기업' 지정을 시작으로 10년간 세제 감면과 맞춤형 성장 컨설팅 등 전방위적 지원을 이어왔다.

정희권 특구재단 이사장은 "액스비스는 대덕특구에 뿌리내린 제조 기업이 특구의 전주기 지원을 토대로 경쟁력을 확보하고 AI 기술로 제조 AX를 실현해 딥테크 기업으로 성장한 대표적인 사례"라며 "특구재단은 앞으로도 특구형 딥테크 혁신이 대한민국의 산업 경쟁력 강화를 뒷받침할 수 있도록 딥테크 기업의 성장 단계별 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

