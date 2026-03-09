국민의힘은 9일 한동훈 전 대표, 배현진 의원 등 친한계 인사들에 대한 징계를 주도한 윤민우 윤리위원장의 사퇴와 관련해 "전혀 고려하지 않고 있다"면서 "윤리위의 독립성을 훼손하지 않은 방향에서 향후 운영·기능에 도움이 될 수 있는 방안이 있다면 고려하겠다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.3.9

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 기자들과 만나 관련 질의에 "매번 정치적 이해관계에 따라 윤리위 구성과 위원장의 거취를 문제 삼게 되면 윤리위의 독립성 훼손이 불가피하다"면서 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 또 징계 정치를 우려하는 당내 목소리에 대해선 "윤리위는 당의 독립기구이자 독자적 판단에 의해 운영되는 기구"로 "윤리위의 독립성에 저해되지 않는 전제하에 효과적으로 그런 부분을 전달할 수 있을지 고민하는 단계"라고 했다.

박 수석대변인은 오세훈 서울시장이 공천 신청을 하지 않은 채 지도부의 노선 변화를 요구하고 있는데 대해 "오후 의총에서 논의될 수 있다고 생각한다"면서도 "의총의 소집목적은 당의 노선 변경이 아니라 당의 지방선거 승리를 위한 방향성을 정립하자는 차원이다. 오 시장이 당의 지방선거 승리라는 큰 목표를 향해 올바르고 현명하게 판단해주길 기대한다"고 했다.

