세계유산위·WLIC·IFAC 세계대회 개최



부산 국제회의 도시 브랜드 위상 확대

부산의 전시컨벤션 프로젝트를 이끄는 벡스코가 올해 전시회 컨셉트로 '산업'과 '도시정책' 강화를 화두로 내세웠다.

벡스코는 산업 정책과 연계한 전시회 운영을 강화하고 대형 국제회의 유치로 부산의 도시 브랜드를 높이겠다는 방침이다.

벡스코는 올해 주요 전시회를 산업과 도시 정책과 연계해 운영하고 전시 성과가 지역경제로 이어지도록 추진한다고 9일 알렸다.

전시회는 해양·수산, 미래·전략산업, 도시 전략, 지역경제지원 등 4개 축으로 운영된다.

해양·수산 분야에서는 부산국제보트쇼와 부산국제수산EXPO를 중심으로 국제 세미나와 수출상담회를 확대해 해양수도 부산의 브랜드를 강화한다.

미래·전략산업 분야에서는 부산모빌리티쇼의 친환경 모빌리티 전시 확대와 지스타 콘텐츠 강화가 추진된다. 부산국제원자력산업전은 태평양연안국 원자력회의(PBNC 2026)와 동시 개최된다.

기후산업국제박람회는 국제환경에너지산업전과 통합 개최해 환경·에너지 기업의 판로 개척 지원을 강화한다.

도시 전략 연계 분야에서는 대한민국안전산업박람회와 월드스마트시티엑스포(WSCE)를 중심으로 스마트도시 정책 연계 전시를 확대한다.

지역경제 지원 분야에서는 부산브랜드페스타를 통해 중소상공인 판로 확대와 관광 연계 프로그램을 강화할 계획이다. 올해 7월부터는 대형 국제회의도 잇따라 열린다.

7월에는 제48차 유네스코 세계유산위원회가 열려 약 2500명의 대표단이 부산을 방문한다. 이어 8월 세계도서관정보대회(WLIC 2026), 국제자동제어연맹(IFAC) 세계대회가 개최돼 각각 3000명, 3300명 규모의 전문가가 참가할 예정이다.

9월에는 세계 소화기암 학술대회(IASGO 2026), 10월에는 세계뇌혈관치료의학회(WFITN 2026)가 열리는 등 대형 국제행사가 연이어 개최된다.

이준승 벡스코 대표이사는 "전시회와 국제회의를 부산 산업과 도시 정책, 지역경제와 직접 연결해 운영할 것"이라며 "전시 성과가 지역에 남도록 상담회와 판로 지원을 강화하겠다"고 힘줬다.

