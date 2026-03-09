(재)이천시자원봉사센터(센터장 이미선)는 지난 6일 교육생 60명이 참여한 가운데 지역사회 자원봉사 리더 양성을 위한 '자원봉사 시민대학 4기' 교육을 마치고 수료식을 개최했다고 9일 밝혔다.

(재)이천시자원봉사센터(센터장 이미선)는 지난 6일 교육생 60명이 참여한 가운데 지역사회 자원봉사 리더 양성을 위한 '자원봉사 시민대학 4기' 교육을 마치고 수료식을 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 자원봉사의 전문성 강화와 시민 리더로서의 인문학적 소양 함양을 목표로 2월 6일부터 3월 6일까지 총 4회에 걸쳐 진행되었으며, 교육 과정은 각 분야 전문 강사를 초빙해 이론과 실무를 겸비한 프로그램으로 운영됐다.

교육에서는 서미화 강사가 '새로운 시각으로 해석하는 자원봉사 3대 목표와 3대 원칙'을 주제로 자원봉사의 본질과 가치에 대해 강의하였으며, 김민주 강사는 '지역사회 자원봉사 이슈 발굴 및 프로그램 기획'을 통해 자원봉사 프로그램 기획과 운영에 필요한 실무 역량을 전달했다.

또한 교육 과정에는 개인의 역량 계발을 위한 인문학 프로그램도 함께 진행됐다. 김도현 강사는 '나만의 색깔 찾기(퍼스널 컬러)' 강의를 통해 자기 이해의 시간을 제공했으며, 남승연 강사는 '와인 인문학 및 와인 에티켓'을 주제로 강의를 진행하여 수강생들의 큰 호응을 얻었다.

이미선 센터장은 "이번 시민대학은 자원봉사의 의미를 새롭게 조명하고 자원봉사자들이 전문성과 역량을 갖춘 지역사회 리더로 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다"라며 "앞으로도 자원봉사자 역량 강화를 위한 교육을 지속적으로 확대해 자원봉사의 따뜻한 온기와 나눔의 가치가 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

Advertisement

AD

한편, (재)이천시자원봉사센터는 2026년 세계자원봉사자의 해를 맞아 시민 참여형 교육 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고, 자원봉사가 일상 속에서 자연스럽게 실천되는 생활문화로 자리 잡을 수 있도록 다양한 사업을 추진할 계획이다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>