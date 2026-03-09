민간참여 공공주택사업 시공 품질관리 강화



경고장 발급·벌점 평가 반영, 책임 시공 유도

부산도시공사(BMC, 신창호)는 건설사업장 품질관리 강화를 위해 전 사업장을 대상으로 품질점검을 실시하고, 민간참여 공공주택사업의 시공 품질 향상을 위한 '품질관리 경고장 제도'를 수립해 시행한다고 9일 전했다.

이번 조치는 부산시의회 건설교통위원회의 건설사업장 품질관리 강화 제안에 따른 것이다. 공사는 현재 진행 중인 건설현장의 품질관리 이행 실태를 점검하고, 민간참여 공공주택사업에 대해 기존 '건설기술진흥법' 등 관련 법령에 따른 제재에 더해 경고장 제도를 도입해 보다 엄격한 품질관리 체계를 구축할 계획이다.

BMC는 이번 점검을 통해 자재 품질관리 절차의 적정성과 자재 품질 기준 준수 여부 등을 확인할 예정이다. 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고, 품질 저하 우려가 큰 사안은 시정 조치 이후 재확인하는 방식으로 건설현장의 품질 확보를 강화할 방침이다.

또 부산도시공사가 제시한 설계지침 위반 사항과 품질점검 결과를 바탕으로 자체 기준에 따라 경고장을 발급하는 '경고장 제도'를 운영한다. 향후 공사가 추진하는 민간참여 공공주택사업 공모 시 경고장 발급 횟수와 건설기술진흥법에 따른 벌점을 평가 감점 항목으로 반영할 계획이다.

Advertisement

AD

BMC는 이를 통해 민간사업자가 시공 품질 확보와 철저한 품질관리에 지속적으로 노력하도록 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

신창호 부산도시공사 사장은 "공공주택의 품질은 시민 주거 안정과 직결되는 중요한 요소"라며 "이번 품질점검과 경고장 제도 도입을 통해 품질관리 체계를 지속적으로 개선하고 시민이 신뢰할 수 있는 공공주택 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>