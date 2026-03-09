정부가 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 중동 7개국에 대해 여행경보를 3단계(출국권고)로 상향한 가운데 국가정보원(국정원)은 현지에 있는 한국 기업에 대테러·안전 활동을 전개하고 있다고 9일 밝혔다.

국정원은 이날 보도자료를 통해 미국·이스라엘의 이란 공습이 시작된 지난달 28일부터 '중동상황 대응 태스크포스(TF)'를 구성하고 이종석 국정원장 주재로 매일 비상점검회의를 개최하고 있다며 이같이 밝혔다. 특히 이번 중동 사태가 발생한 이후 UAE·사우디·카타르·오만·바레인·쿠웨이트 등 외교부가 '철수권고'를 발령한 7개국 현지에 진출해 있는 한국 기업의 안전 확보를 위해 테러위협 정세와 교전상황 정보 등을 실시간으로 지원하고 있다.

이날 국정원을 비롯해 외교부, 법무부, 해양수산부, 대테러센터, 경찰청, 소방청 등 7개 관계기관이 참여한 가운데 '테러정보공유협의체'도 개최한다. 테러피해 예방과 안전확보 방안을 범정부 차원에서 논의할 것으로 보인다. 국정원은 해외 정보보안기관들과의 정보 공유 협력도 강화할 방침이다.

국정원 관계자는 "중동 체류 우리 국민과 현지 진출 기업의 신변안전을 위해 국내외 정보역량을 총동원하고 있다"며 "본·지부와 해외를 망라한 24시간 정보지원체계를 가동해 즉각 대응태세에 만전을 기하겠다"고 말했다.

