근로복지공단 창원병원 등 4개 기관 참여

취약계층 일자리 창출·연합 봉사활동 추진

한국마사회 창원지사는 지난 5일 근로복지공단 창원병원, (사)경남한우리, 큰울타리봉사회 등 4개 기관·단체와 지역사회 건강 및 복지 증진을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 전했다.


이 협약은 창원 지역 내 복지 증진과 취약계층 일자리 창출을 위해 마련됐다. 협약에 따라 참여 기관과 단체는 지역 주민 건강 증진, 취약계층 일자리 창출 지원, 협약 기관 간 연합 봉사활동 등 다양한 프로그램을 공동 추진할 계획이다.

한국마사회 창원지사는 2005년 개소 이후 2009년부터 경마 수익금을 활용한 기부금 사업과 봉사활동 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 지역사회 환원에 힘써왔다.


배기한 한국마사회 창원지사장은 "이번 협약을 통해 창원 지역민들의 건강과 복지 향상에 기여할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

왼쪽부터 배기한 한국마사회 창원지사장, 김태한 (사)경남한우리 이사장, 김기찬 근로복지공단 창원병원장, 이문순 큰울타리봉사회장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
