숙명여대·WISET과 공동 개최

주한유럽연합(EU)대표부는 세계 여성의 날을 맞아 숙명여대·한국여성과학기술인육성재단(WISET)과 '과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 여성들' 행사를 공동 개최했다고 9일 밝혔다.

주한유럽연합(EU) 대표부와 숙명여대, 한국여성과학기술인육성재단(WISET)이 지난 6일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 공동 개최한 '과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 여성들' 행사. 왼쪽부터 파울리나 카나레크 주한폴란드대사관 이등서기관, 유경현 숙명여대 교수, 정소현 삼성전자 박사, 홍수린 차 의과대 교수, 장지희 숙명여대 대학원생. 주한EU대표부 AD 원본보기 아이콘

서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 지난 6일 열린 이번 행사는 STEM 분야에서 활동하는 여성들의 기여를 조명하고, 해당 분야에서 여성들의 참여 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 유경현 숙명여대 교수, 홍수린 차 의과대 교수, 정소현 삼성전자 박사, 장지희 숙명여대 대학원생 등 4명의 여성 전문가들이 자신의 경험과 여정을 공유했다. 이들은 STEM 분야에서 마주하는 도전과 성과를 이야기하며 차세대 여성 인재들에게 조언을 전했다. 패널 토론에서는 STEM 분야에서 여성 참여를 확대하기 위한 정책적 과제와 해결 방안 등이 논의됐다.

우고 아스투토(Ugo Astuto) 주한 EU 대사는 "STEM 분야에서 여성의 참여를 확대하는 것은 오랫동안 지속돼 온 불균형을 바로잡는 공정성과 정의의 문제일 뿐 아니라, 유럽과 한국의 혁신 잠재력을 최대한 발휘하기 위한 중요한 과제이기도 하다"며 "세계 여성의 날을 맞아 젊은 여성들이 STEM 분야로 진출하도록 장려하고 모든 인재가 장벽 없이 역량을 발휘할 수 있는 환경을 조성하기 위해 한국과의 협력을 계속 강화해 나가겠다"고 말했다.

AD

한편 한국은 지난해 1월 아시아 국가 최초로 '호라이즌 유럽'에 준회원국(Associated Country) 자격으로 참여하게 됐다. 이에 따라 한국 연구자들은 EU 회원국 및 다른 준회원국 연구자들과 동일한 조건으로 호라이즌 유럽 연구 과제에 참여하고 프로젝트를 주도할 수 있다. 또 호라이즌 유럽의 지원을 받는 마리 스클로도프스카-퀴리 액션(MSCA) 박사후연구원 펠로십 프로그램을 통해 유럽 및 글로벌 연구 현장에서 활동할 수 있다.

Advertisement

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>