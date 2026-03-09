"고흥의 미래는 아이들… 청년이 먼저 책임지겠습니다"

전남 고흥군청년권익위원회는 지난달 26일 전라남도고흥교육지원청을 방문해 2026학년도 관내 면 지역 초등학교 신입생들을 위한 학습용품 세트를 기탁했다.

이번 나눔은 새로운 학교생활을 시작하는 아이들을 응원하고, 학부모들의 교육비 부담을 조금이나마 덜기 위해 청년 회원들이 자발적으로 뜻을 모아 마련했다.

청년권익위원회는 초등학교 입학생에게 학습용품을 전달했다.

고흥군청년권익위원회는 "아이들이 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 지역사회 모두의 책임이며, 특히 청년 세대가 먼저 역할을 해야 한다는 생각으로 이번 나눔을 준비했다"고 밝혔다.

이어 "고흥의 미래는 바로 아이들이다. 작은 시작이지만 우리 지역 아이들이 설레는 마음으로 학교에 입학하고 꿈을 키워갈 수 있도록 앞으로도 지속적으로 지역사회와 함께하는 활동을 이어가겠다"고 강조했다.

또한, "청년이 지역을 떠나는 것이 아니라, 지역의 미래를 함께 만들어가는 주체가 되어야 한다"며 "앞으로도 교육과 돌봄, 청년 권익을 비롯해 지역 공동체가 함께 성장할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

고흥교육지원청 권형선 교육장은 "지역 청년들이 직접 나서 어린 후배들을 챙기는 모습에 깊은 감동을 받았다"며 "기탁받은 학습용품은 기부자의 따뜻한 마음을 담아 관내 초등학교 신입생들에게 소중히 전달하겠다"고 말했다.

한편 고흥군청년권익위원회는 청년 권익 증진과 지역 공동체 활성화를 목표로 다양한 사회참여 활동을 이어가고 있으며, 앞으로도 지역 미래세대를 위한 나눔과 참여 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

