'두쫀쿠' 소상공인 매출 증대 기여…유행 둔화에 재고 부담 우려도

'한국신용데이터 소상공인 동향 리포트' 발표

소상공인 분기 매출 반등

비용 상승에 이익률은 낮아져

지난해 하반기 외식 업계를 강타한 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'가 소상공인 매출 증대에 기여했지만 빠르게 유행이 사그라지면서 상품 및 원재료 재고 문제가 경영에 부담이 될 수 있는 것으로 나타났다.

한국신용데이터(KCD)는 9일 이 같은 내용을 담은 '한국신용데이터 소상공인 동향 리포트(2025년 4분기)'를 발표했다. 이번 리포트는 전국 소상공인의 지난해 4분기 경영 현황을 분석한 것이다.

한국신용데이터 분석 결과 두쫀쿠를 판매하는 사업장의 평균 매출은 지난해 하반기 내내 꾸준히 상승하며 소상공인 매출 증대에 실질적 기여를 했다. 특히 베이커리·디저트 업종 사업장에서는 두쫀쿠 판매에 의해 순수하게 매출이 증가하는 효과가 관측됐다. 두쫀쿠 판매가 증가할 때, 다른 디저트류의 판매가 줄어드는 소비 대체 현상은 나타나지 않았다.

다만 한국신용데이터는 두쫀쿠 판매로 인한 매출 증가가 이익의 증가로 연결됐는지는 미지수라고 설명했다. 매출 급증과 동시에 평균 비용도 가파르게 동반 상승하는 모습을 보였기 때문이다. 특히 ▲두쫀쿠의 온라인 검색량이 지난 1월 11일 정점을 기록한 후 하락세로 전환한 점 ▲두쫀쿠 판매량이 올 초부터 하락세로 전환된 점 ▲두쫀쿠 평균 가격대가 여전히 높게 형성된 점을 감안했을 때, 유행이 사그라짐에 따라 상품 및 원재료 재고 문제가 소상공인의 경영에 부담이 될 수 있다고 했다.

한편 지난해 4분기 소상공인의 사업장당 평균 매출은 4916만원으로 전년 동기 대비 2.46%, 전기 대비 7.81% 증가했다. 평균 지출은 3759만 원을 기록하며 전년 대비 3.29%, 전기 대비 9.44% 늘었다. 지출 상승폭이 매출 상승폭을 상회한 것이다. 사업장당 평균 이익은 1156만 원으로 전기 대비 2.82% 증가했으나 전년 동기 대비로는 0.16% 감소했다. 특히 이익률은 23.5%로 전년 및 전기 대비 모두 1.14%포인트 하락해 경영 효율성 측면에서는 기존보다 못한 결과를 보였다.

업종별로는 외식업 내 베이커리·디저트(+9.5%)와 양식(+3.6%) 등이 전기 대비 매출 상승을 기록했다. 서비스업은 전문·과학 및 기술 서비스업(+15.7%)과 개인 서비스업(+3.0%)에서 양호한 흐름을 보였으나, 숙박 및 여행서비스업(-3.2%)과 예술·스포츠·여가 관련 서비스업(-7.1%)은 하락세를 이어갔다. 유통업은 전문유통(+9.2%)의 상승세가 두드러졌지만 종합유통(-5.2%)은 전기 대비 감소했다.

개인사업자 대출 연체 금액은 한국신용데이터가 2023년 3분기, 소상공인 동향 리포트를 발간 시작한 이래 9분기 만에 처음으로 감소세를 기록했다. 개인사업자 대출 연체 금액은 13조원으로 전 분기 대비 4.1% 감소했다. 다만 저축은행(5.4%)과 기타(11.6%) 업권의 연체 비중은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2025년 4분기 국내 개인사업자 대출 잔액은 729조2000억원이다. 은행업권 대출 잔액은 433조3000억원으로 전기 대비 0.1% 소폭 감소했으며, 비은행업권은 295조9000억원으로 1.0% 증가했다.

강예원 한국신용데이터 데이터 총괄은 "4분기는 연말 및 신규 소비 트렌드가 외식업 전반의 매출을 끌어올리며 전기비 반등했으나 급증한 매장 운영 비용으로 인해 이익률이 하락하며 소상공인의 실속은 줄어든 상황"이라며 "다행히 소상공인의 연체 금액이 리포트 발행 이후 첫 감소세를 기록한 점은 고무적이지만 대출 보유 사업장의 14%에 달하는 폐업 리스크 관리는 더욱 중요해졌다"라고 설명했다.

