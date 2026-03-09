"유류 가격 안정화 총력" … 창원특례시, 국제유가 급등에 따른 긴급점검 실시
경남도, 한국석유관리원과
주유소 대상으로 합동 점검
경남 창원특례시는 중동 전쟁으로 인해 국제유가가 급등하면서 유류가격이 큰 폭으로 상승함에 따라 시민들의 경제적 부담 심화를 우려, 경상남도, 한국석유관리원과 관내 주유소를 대상으로 긴급 합동점검을 실시했다.
유류 가격 안정화 합동 점검.
지난 8일 이뤄진 점검은 ▲가격표시제 준수 ▲석유제품 품질검사 ▲정량검사 등이며 주유소 측에는 합리적 가격 책정으로 물가 안정에 힘을 보태줄 것을 요청했다.
시는 이번 긴급점검을 시작으로 유가 안정 시까지 관내 주유소 및 일반판매소를 대상으로 지속적인 지도·점검을 실시할 계획이다. 특히 과도하게 가격이 오른 주유소를 중심으로 점검을 강화하고 가격표시제 및 정량 판매 위반 행위에 대해서는 관계기관과 합동으로 단속, 위반행위 발견 시 엄정 처분할 예정이다.
또한, 주유 업계를 대상으로 석유 가격 안정화 홍보와 자발적인 적정 가격 책정을 유도해 건전한 석유 유통 질서 확립에 힘쓸 계획이다.
장금용 창원특례시장 권한대행은 "국제 유가 상승 폭을 웃도는 무리한 편승 인상은 서민 경제에 직격탄이 될 수 있다"며 "관계기관과의 긴밀한 공조를 통해 공정한 유통 질서를 확립하고, 시민들의 유류비 부담을 최소화하는 데 행정력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
