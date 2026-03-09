클린 광고 생태계 마련 위해 상시 협력 체계 구축

대한변호사협회는 네이버와 지난 6일 오후 서울 서초구 변협 회관에서 보다 건강한 홍보 문화를 조성하고자 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

(좌측부터)김정욱 대한변호사협회 협회장과 유봉석 네이버 최고책임경영자가 지난 6일 서울 서초구 대한변협회관에서 보다 건강한 홍보 문화를 조성하고자 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 변협 AD 원본보기 아이콘

협악은 양 기관 간 상시 핫라인을 구축하는 등 실효적인 제재방안을 마련해 네이버가 운영하는 다양한 UGC 서비스(사용자가 직접 생성한 콘텐츠를 중심으로 운영되는 서비스 또는 기능) 등의 운영 정책에 위반되거나, 자본력을 바탕으로 타인의 매체 운영권을 확보해 광고하는 등 비정상적인 방식으로 시장을 왜곡하는 행위를 근절하는 것을 골자로 한다.

양 기관은 이번 협력을 통해 자본력에 의한 광고 시장 왜곡 현상을 방지하고, 모든 변호사에게 공정한 광고 기회를 보장함으로써 법률 소비자들이 보다 객관적이고 신뢰할 수 있는 법률 정보를 받을 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대하고 있다.

김정욱 변협 협회장은 "최근 타인의 블로그 계정 양수도 등 자본력을 바탕으로 한 편법적인 온라인 광고가 확산되면서 수임 질서가 저해되고 법조계에 대한 국민의 신뢰가 위협받고 있다"며 "이번 협약을 통해 네이버와 유기적인 공조 체계를 구축함으로써 온라인 환경 변화에 능동적으로 대응하고, 건전한 변호사 광고 문화를 정착시켜 국민에게 신뢰받는 법률 서비스 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 했다.

한편 이날 협약식에는 김 협회장과 유봉석 네이버 최고책임경영자(CRO) 등 주요 관계자들이 참석했다.

