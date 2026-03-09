경기 의정부시는 지난 7일 장암 아일랜드캐슬 에메랄드홀에서 제4기 의정부시 청년협의체 위원 30여 명이 참석한 가운데 '제4기 청년협의체 워크숍'을 성황리에 개최했다.

이번 워크숍은 제4기 청년협의체의 본격적인 활동에 앞서 위원들의 정책 제안 역량을 강화하고, 위원 간 소통과 결속을 다져 성공적인 협의체 운영 기반을 마련하고자 추진됐다.

이날 행사는 오전과 오후로 나눠 진행됐다. 오전에는 실무 전문 강사를 초빙해 '청년자율예산 정책제안 교육'을 실시했다. 위원들은 타 시군의 우수 정책 제안 사례를 학습하고 제안서 작성 실무를 직접 익히며, 실효성 있는 의정부 맞춤형 청년 정책을 발굴하기 위한 기본기를 다졌다.

오후에는 위원들의 화합과 소통을 위한 '팀 빌딩 레크리에이션' 프로그램이 이어졌다. 위원들은 분과별 조를 이뤄 다양한 창의적 문제 해결 미션을 수행하며 격의 없이 소통했고, 앞으로 2년간 시정을 함께 이끌어갈 끈끈한 팀워크를 다졌다.

나인채 청년협의체 위원장은 "이번 워크숍을 통해 위원들과 한층 더 가까워지고, 정책 제안에 대한 자신감도 얻을 수 있었다"며 "청년들의 목소리가 실제 정책으로 실현될 수 있도록 위원들과 합심해 활발히 활동하겠다"고 전했다.

시 관계자는 "청년은 시정의 중요한 정책 참여 주체이며, 여러분이 일상에서 느끼는 불편함과 창의적인 아이디어들이 곧 의정부를 변화시키는 원동력"이라며 "실패를 두려워하지 말고 과감하게 목소리를 내주길 바란다"고 말했다.

한편, 제4기 의정부시 청년협의체는 이번 워크숍을 기점으로 청년자율예산 정책 발굴, 맞춤형 행사 기획은 물론, 청년들의 참여를 이끄는 적극적인 홍보 활동 등 다방면의 시정 참여를 본격적으로 펼쳐나갈 계획이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



