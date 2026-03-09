한투증권, 금현물 첫거래 3만원 지원금...매주 100명

한국투자증권은 금현물 거래 뱅키스 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

내달 10일까지 금현물 1g 이상 첫 거래 고객을 대상으로 매주 100명을 추첨해 3만원의 지원금을 지급한다. 또한 추첨을 통해 이벤트 기간 중 누적 거래금액에 따른 단계별 보상을 제공한다. 누적 거래금액 2억원 이상 고객에게는 추가 추첨 기회도 주어진다.

금현물 거래는 실물을 직접 매입하지 않고도 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 주식처럼 실시간 매매가 가능해 접근성과 편의성이 높다는 평가를 받는다. 필요 시 실물 인출도 가능한데다, 매매차익에 대한 양도소득세와 배당소득세가 부과되지 않고 금융소득종합과세 대상에서도 제외된다.

금현물 1g 가격은 지난해 2월 말 14만7740원에서 올해 2월 말 23만9900원으로 약 62.4% 상승했다. 같은 기간 뱅키스 금현물 거래 고객 수는 94% 증가하는 등 금 투자 수요도 뚜렷하게 확대된 것으로 나타났다.

곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "고객들이 소액으로도 부담 없이 금현물 투자를 경험하고, 장기적인 포트폴리오 다변화 수단으로 활용할 수 있도록 다양한 서비스를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



