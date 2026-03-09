세계 3대 디자인 어워드 석권

NHN은 자사의 리브랜딩 프로젝트가 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상을 받았다고 9일 밝혔다.

NHN 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 독일 '레드닷 디자인 어워드 2025' 본상, 미국 'IDEA 2025' 은상에 이어 세계 3대 디자인 어워드를 모두 휩쓰는 영예를 안았다. NHN에 따르면 리브랜딩 프로젝트는 전 세계 68개국, 1만여개의 출품작 가운데 아이디어와 형태, 기능, 차별성, 지속가능성 등 평가 지표 전반에서 우수한 점수를 받았다.

NHN은 2024년 8월 해당 프로젝트를 단행하며 새 브랜드 철학인 '위빙 뉴 플레이(Weaving New Play·우리의 연결로 만드는 새로운 내일)'를 시각 언어로 공개했다. 게임과 결제, 기술 등 다각화된 사업 영역을 하나의 정체성으로 연결하고, 다차원의 결합을 통해 무한한 가능성을 창조하겠다는 의지를 담고 있다.

새 CI는 단순함과 명료함을 원칙으로, 모든 색상과 조화를 이루는 무채색을 도입해 모든 사업의 기초가 되는 토대를 표현했다. 로고, 컬러 시스템, 비주얼 아키텍처 등 브랜드 전반을 체계화해 글로벌 시장에서 통용될 수 있는 일관된 시각 언어를 구축한 점이 높게 평가됐다.

Advertisement

AD

NHN 관계자는 "어워드별로 상이한 심사 기준을 모두 충족해 종합적인 우수성을 세계적으로 인정받았다"며 "이번 성과를 동력 삼아 앞으로도 차별화된 아이덴티티를 바탕으로 일관된 브랜드 가치 전달을 위해 노력하겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>