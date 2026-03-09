하나증권, 'ISA 10주년 기념' 신규 고객에 최대 3만원 혜택

투자지원금·국내주식 매수쿠폰 제공

하나증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 출시 10주년을 맞아 중개형 ISA 신규 고객을 대상으로 최대 3만원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이에 따라 기존 하나증권 계좌를 보유한 고객이 이벤트 페이지를 통해 중개형 ISA를 신규 개설할 경우 투자지원금 1만원과 국내주식 매수쿠폰 1만원을 지급한다. 신규 고객에게는 투자지원금 2만원과 국내주식 매수쿠폰 1만원을 제공한다.

ISA 계좌를 처음 개설한 고객은 오는 5월 29일까지 계좌를 유지할 경우 투자지원금을 받을 수 있다. 국내주식 매수쿠폰은 계좌 개설 완료 후 즉시 지급된다. 이미 타사 ISA 계좌를 보유한 손님도 이전 개설을 통해 이벤트 참여가 가능하며, 이전이 완료되면 동일한 혜택이 제공된다.

이벤트 관련 자세한 사항은 하나증권 공식 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 확인할 수 있다. ISA는 2016년 3월 도입된 절세형 통합계좌로, 국내 상장주식과 펀드, 상장지수펀드(ETF), 예·적금 등을 하나의 계좌에서 운용할 수 있는 상품이다.

AD

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "ISA 계좌 출시 10주년 기념으로 더 많은 손님들이 투자 혜택을 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 손님의 안정적인 투자와 자산관리를 위해 다양한 혜택을 제공할 것"이라고 말했다.

Advertisement

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>