최정민 삼성전자 수석연구원·임호택 한미약품 제제연구소장 수상

저전력 반도체 공정·고혈압 복합신약 개발 성과 인



저전력 반도체 공정 기술과 고혈압 복합신약 개발에 기여한 산업 현장 연구자들이 '대한민국 엔지니어상' 수상자로 선정됐다.

과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회는 '2026년 3월 대한민국 엔지니어상' 수상자로 삼성전자 최정민 수석연구원과 한미약품 임호택 제제연구소장을 선정했다고 9일 밝혔다.

대한민국 엔지니어상은 산업 현장에서 기술 혁신에 기여한 우수 공학자를 발굴해 시상하는 제도로, 수상자에게는 과학기술정보통신부 장관상과 상금 500만원이 수여된다. 해당 제도는 2002년부터 과학기술진흥기금과 복권기금을 재원으로 운영되고 있으며 매월 수상자를 선정해 연간 총 33명을 시상한다.

FinFET 기반 저전력 반도체 공정 개발

최정민 삼성전자㈜ Foundry 사업부 수석연구원. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성전자 파운드리 사업부의 최정민 수석연구원은 3차원 구조 트랜지스터(FinFET) 기반 반도체 공정에서 배선 구조를 최적화해 전력 소모를 줄인 공로를 인정받았다.

최 연구원은 트랜지스터와 배선 간 접촉 면적과 높이를 각각 14%, 29% 줄이는 공정 설계를 통해 전력 소모를 약 6% 낮추고 반도체 성능을 3% 향상시키는 성과를 냈다.

최정민 수석연구원은 "반도체 공정 기술은 인공지능 시대를 선도하기 위한 핵심"이라며 "FinFET 기반 저전력 반도체 개발을 통해 국가 인공지능 경쟁력 향상에 지속 기여하겠다"고 말했다.

고혈압 복합신약·위식도역류질환 개량신약 개발

임호택 한미약품㈜ 제제연구소장. 과기정통부 제공 원본보기 아이콘

임호택 한미약품 제제연구소장은 약 20년간 제약 연구에 매진하며 고혈압 복합신약과 위식도역류질환 개량신약 개발에 기여한 공로로 수상자로 선정됐다.

임 소장은 고혈압과 이상지질혈증을 동시에 치료할 수 있는 복합신약을 개발해 국내 고혈압 치료제 시장에서 높은 점유율을 확보하는 데 기여했다. 또한 약효 변동성을 줄이고 장시간 약효를 유지할 수 있도록 개선한 위식도역류질환 치료 개량신약 개발에도 참여해 관련 시장에서 처방 실적 1위를 기록했다.

임 소장은 "환자의 복약 편의성과 치료 안전성을 높이는 의약품 개발을 위해 앞으로도 연구에 최선을 다하겠다"며 "우리나라가 글로벌 제약 강국으로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.

과기정통부는 앞으로도 산업 현장에서 기술 혁신을 이끈 우수 공학자에 대한 보상과 예우를 강화하고, 산학연 협력 기반의 연구성과 확산을 통해 기술주도 성장을 지속 추진해 나갈 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



