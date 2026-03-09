관세청, 불법 환전영업 31개소 적발·제재
불법 환전영업을 한 31개 환전소영업소가 업무정지 등 행정제재 조치를 받았다.
관세청은 지난해 10월~지난달 집중단속을 벌여 환전영업소 31개소의 51개 위반사항을 적발했다고 9일 밝혔다.
단속은 국내 전체 1346개(2월 말 기준) 환전영업자 중 기업형(카지노·온라인·무인) 환전영업자와 정보 분석으로 선별한 고위험 환전영업자 등 78개 환전영업소를 대상으로 실시됐다.
대표적인 적발 유형은 환전 장부 미구비 및 환전 증명서 미사용 등 업무수행 기준 위반(16개소), 환전 장부 허위·미제출(16개소), 실질적 폐업 등 등록요건 위반(6개소), 변경·폐지 미신고(3개소), 등록업무 범위 초과(3개소), 특정금융거래법상 고액 현금거래(CTR) 및 미보고(4개소) 등이다.
관세청은 적발한 환전영업소에 과태료 부과(15개소), 업무정지(3개소), 등록취소(1개소), 경고(23개소) 등 행정제재 조치를 했다.
또 등록업무 범위(외국 통화의 매매) 외에 불법으로 환치기 송금·영수 혐의가 확인된 3개 환전영업자에 대해선 현재 수사를 진행하는 중이다. 수사 대상에는 불특정 다수로부터 환치기 의뢰를 받아 중국으로 송금하는 것을 대행한 업체도 포함됐다.
이명구 관세청장은 "관세청은 환전소가 초국가 범죄 등 각종 범죄자금의 유통과 외화를 해외로 유출하는 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위해 집중단속을 실시했다"며 "환치기 자금이 탈세, 자금세탁, 재산 도피 등 불법행위와 연관된 것으로 확인될 경우는 환전소는 물론 환치기 의뢰인에 대해서도 추가 수사를 진행할 방침"이라고 말했다.
