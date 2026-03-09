불법 환전영업을 한 31개 환전소영업소가 업무정지 등 행정제재 조치를 받았다.


관세청은 지난해 10월~지난달 집중단속을 벌여 환전영업소 31개소의 51개 위반사항을 적발했다고 9일 밝혔다.

관세청

관세청

AD
원본보기 아이콘

단속은 국내 전체 1346개(2월 말 기준) 환전영업자 중 기업형(카지노·온라인·무인) 환전영업자와 정보 분석으로 선별한 고위험 환전영업자 등 78개 환전영업소를 대상으로 실시됐다.


대표적인 적발 유형은 환전 장부 미구비 및 환전 증명서 미사용 등 업무수행 기준 위반(16개소), 환전 장부 허위·미제출(16개소), 실질적 폐업 등 등록요건 위반(6개소), 변경·폐지 미신고(3개소), 등록업무 범위 초과(3개소), 특정금융거래법상 고액 현금거래(CTR) 및 미보고(4개소) 등이다.

Advertisement

관세청은 적발한 환전영업소에 과태료 부과(15개소), 업무정지(3개소), 등록취소(1개소), 경고(23개소) 등 행정제재 조치를 했다.


또 등록업무 범위(외국 통화의 매매) 외에 불법으로 환치기 송금·영수 혐의가 확인된 3개 환전영업자에 대해선 현재 수사를 진행하는 중이다. 수사 대상에는 불특정 다수로부터 환치기 의뢰를 받아 중국으로 송금하는 것을 대행한 업체도 포함됐다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전쟁, 증시 강세에 도움" "상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD

이명구 관세청장은 "관세청은 환전소가 초국가 범죄 등 각종 범죄자금의 유통과 외화를 해외로 유출하는 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위해 집중단속을 실시했다"며 "환치기 자금이 탈세, 자금세탁, 재산 도피 등 불법행위와 연관된 것으로 확인될 경우는 환전소는 물론 환치기 의뢰인에 대해서도 추가 수사를 진행할 방침"이라고 말했다.


대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement