[특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락

국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 9일 오전 국내 증시에서 대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 22,450 전일대비 2,050 등락률 -8.37% 거래량 1,769,126 전일가 24,500 2026.03.09 10:50 기준 관련기사 대한항공, 유가증권시장 공시우수법인 선정… 투명 경영 인정 조원태 "통합 대한항공 첫 페이지 연다…시대적 과업 완수" 막힌 '하늘길·바닷길'…호르무즈 봉쇄 공포에 수출 한국 '물류 비상'[미국-이란 전쟁] 전 종목 시세 보기 을 비롯한 항공주들이 동반 약세를 보이고 있다.

이날 오전 10시13분 현재 대한항공은 전장 대비 8.98% 내린 주당 2만2300원에 거래되고 있다. 티웨이항공 티웨이항공 close 증권정보 091810 KOSPI 현재가 1,040 전일대비 149 등락률 -12.53% 거래량 1,492,219 전일가 1,189 2026.03.09 10:50 기준 관련기사 티웨이항공, 싱가포르 노선도 지속가능항공유 쓴다…친환경 운항 확대 티웨이항공 예약하면 소노호텔앤리조트 30% 할인 [특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓ 전 종목 시세 보기 은 11.77% 밀린 1049원을 기록 중이다. 제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 4,945 전일대비 345 등락률 -6.52% 거래량 353,328 전일가 5,290 2026.03.09 10:50 기준 관련기사 제주항공, 산리오 트래블 키트 출시 제주항공, 제주도 '유공 납세자' 표창 받아 [특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓ 전 종목 시세 보기 과 아시아나항공 아시아나항공 close 증권정보 020560 KOSPI 현재가 6,690 전일대비 360 등락률 -5.11% 거래량 59,641 전일가 7,050 2026.03.09 10:50 기준 관련기사 [특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓ 아시아나항공, 홍콩·푸껫 마일리지 전용기 68편 운항 대한항공·아시아나, '한 지붕' 앞두고 조직 융합에 총력 전 종목 시세 보기 도 각각 5~6%대 낙폭을 나타내고 있다.

이는 미국과 이란의 무력 충돌로 호르무즈해협이 사실상 봉쇄되면서 국제유가가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 돌파한 여파로 풀이된다. 미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 현재 전장 대비 18%가량 오른 배럴당 108달러선을 기록 중이다. WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년7월 이후 처음이다.

이에 따라 항공사 연료비 부담이 커질 것이라는 우려가 커지며 항공주 투심이 위축된 것으로 분석된다. 골드만삭스는 호르무즈 해협의 원유 흐름이 개선되지 않을 경우 이달 말 국제유가가 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다고 경고했다.

더욱이 항공주의 경우 고환율에 따른 직격탄도 맞은 상태다. 이날 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전장 대비 16.6원 오른 1493.0원으로 출발해 1490원대에서 등락 중이다. 금융위기였던 2009년3월 이후 가장 높은 수준이다.

Advertisement

AD

박상현 iM증권 연구원은 "이란발 지정학적 리스크가 당분간 글로벌 외환시장의 블랙홀이 될 전망"이라며 이번 주 달러·원 환율 밴드로 1460~1520원을 제시했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>