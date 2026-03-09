강서구 명지지구 후보지, 물류허브·의료바이오·정주환경 두루 갖춰

부산시가 국립치의학연구원 유치를 위한 공모 대응 전략 점검에 나선다.

부산시는 9일 오후 2시 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) 주관으로 국립치의학연구원 설립 공모 준비를 위한 제6차 실무 전담팀(TF) 회의를 개최한다고 알렸다.

국립치의학연구원은 2024년 1월 보건의료기술진흥법 개정으로 설립 근거가 마련됐다. 지난해 12월 보건복지부의 설립 타당성 및 기본계획 수립 연구용역도 완료돼 향후 공모 절차가 본격화될 것으로 예상된다.

시는 이번 회의에서 추진 경과를 공유하고 전문가 의견을 반영해 공모 제안 전략을 보완할 계획이다. 특히 부산의 입지 경쟁력과 산업 기반을 체계적으로 정리해 공모 평가 대응력을 높인다는 방침이다.

부산은 치의학 의료와 산업 인프라가 집적된 도시로 평가된다. 부산에는 치과 병·의원 1335곳과 치과기공소 489곳이 운영 중이며 관련 종사자는 9600여 명에 달한다. 부산대 치의학전문대학원 등 11개 교육기관에서 연간 600명 이상의 전문 인력이 배출되고 있다.

또 임플란트 기업인 오스템임플란트 생산공장을 비롯해 디오, 코웰메디, 포인트임플란트 등 국내 주요 기업이 부산에 거점을 두고 있다.

유치 후보지로는 강서구 명지지구가 검토되고 있다. 김해국제공항과 가덕도신공항, 부산신항 등 물류 접근성과 에코델타시티 스마트 헬스케어 클러스터 등 의료·바이오 기반을 갖춘 점이 강점으로 꼽힌다.

김동현 부산시 미래기술전략국장은 "치의학 산업은 글로벌 고부가가치 바이오헬스 분야의 핵심 산업"이라며 "부산의 의료 수요와 산업 기반을 바탕으로 국립치의학연구원 유치 역량을 강화하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



