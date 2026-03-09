강원도 원주시는 지난 6일 부산 해운대구 웨스틴 조선 부산에서 열린 '2026 인공지능융합기술대상' 시상식에서 기관상을 수상했다.

원주시는 지난 6일 부산 해운대구 웨스틴 조선 부산에서 열린 '2026 인공지능융합기술대상' 시상식에서 기관상을 수상하고 있다. 원주시 제공

인공지능융합기술대상은 (사)한국인공지능융합기술학회가 주최하고, 인공지능융합기술대상 집행위원회가 주관하는 상이다. 이 상은 대한민국 인공지능 융합기술 분야에서 뛰어난 성과와 혁신을 이뤄낸 기업·기관·연구자 등을 선정해 산업 발전과 기술 혁신을 촉진하기 위해 제정됐다.

원주시는 원주시소공인복합지원센터를 구축·운영하며 디지털 전환을 촉진하고, 로봇 교육 실습실을 조성하는 등 공공부문에서 인공지능 융합을 선도한 공로를 인정받았다. 특히 지역 대학인 연세대학교 미래캠퍼스와 협력해 소공인을 대상으로 한 인공지능 로봇 교육실습 프로그램을 개설한 점에서 높은 평가를 받았다.

이번 수상으로 원주시소공인복합지원센터는 '인공지능 융합기술 선도센터'로 지정되며, 지역 산업과 인공지능 기술을 결합한 다양한 지원 및 협력 기회를 확보하게 됐다.

또한 원주시는 이번 수상을 통해 인공지능 관련 국비 공모 사업을 추진할 때 실질적인 가산 혜택을 받을 수 있게 된다. 시는 오는 4월 진행되는 '소공인특화지원센터 공모 사업(사업비 2억 원 규모)'에 인공지능 분야로 신청할 예정이며, 수상에 따른 가점 확보로 선정 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

아울러 시가 앞으로 추진하는 인공지능 융합기술 사업에 대해 전문 기관의 컨설팅과 협업 지원을 받을 수 있어, 지역 산업의 디지털 전환과 기술 경쟁력 강화에도 도움이 될 전망이다.

원주시 관계자는 "이번 수상을 계기로 지역 소공인 산업과 인공지능 기술을 적극적으로 접목해 인공지능 기반 산업 생태계를 구축하고, 지역경제의 경쟁력을 높이겠다"라고 말했다.

원주=이종구 기자



