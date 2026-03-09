카카오뱅크 목표전환형 펀드, 3개월 만에 150억원 돌파

카카오뱅크의 '목표전환형 펀드' 시리즈가 출시 3개월 만에 누적 판매액 150억원을 돌파했다. 1~3호 펀드가 모두 단기간 내 목표수익률을 달성한 가운데, 카카오뱅크는 9일 4호 상품 모집에 나서며 흥행을 이어간다.

9일 카카오뱅크에 따르면 지난해 11월 선보인 1호 '정책수혜로 목표수익률 함께하기' 펀드는 출시 45일 만에 목표수익률 6%를 달성했다. 이어 올해 1월 출시된 2호 'ETF로 목표 7% 함께하기'와 3호 '국장 선별주로 목표 7% 함께하기'도 각각 설정 32일, 23일 만에 목표수익률 7%를 채웠다. 목표전환형 펀드는 사전에 정한 목표수익률에 도달하면 운용 자산을 안전자산으로 자동 전환해 수익을 확정하고 시장 변동에 따른 위험을 줄이는 구조다.

이 같은 성과에 힘입어 목표전환형 펀드 시리즈의 누적 판매액은 출시 3개월 만에 150억원을 넘어섰다. 영업점 방문 없이 앱을 통해 가입할 수 있고 수익률 현황도 실시간으로 확인할 수 있다는 점이 투자자들의 관심을 끈 것으로 분석된다. 특히 목표 달성 시 자동으로 투자를 종료하고 수익을 확정하는 '자동 출금 서비스'는 전체 가입자의 90% 이상이 선택했다. 카카오뱅크는 수익 실현 시점을 자동화해 투자자의 심리적 부담을 낮춘 점이 주효했다고 설명했다.

AD

카카오뱅크는 이날부터 16일 오후 5시까지 4호 펀드 'AI ETF로 목표 7% 함께하기'를 모집한다. 이 상품은 AI·테크 산업에 분산 투자해 목표 수익률 7% 달성을 추구하는 구조다. 자산의 50% 이상은 국내 단기채권 관련 ETF 등에 투자하고, 나머지는 한국·미국·중국 등의 글로벌 AI 선도 기업과 관련 ETF에 투자해 성장 기회를 모색한다. 최소 가입금액은 100만원이다. 카카오뱅크는 17일부터 유망 글로벌 테마를 선별한 5호 펀드 모집도 이어갈 계획이다. 카카오뱅크 관계자는 "변동성이 큰 시장에서도 엄선한 펀드들이 우수한 성과를 거두며 고객의 신뢰를 얻고 있다"며 "앞으로도 다양한 테마와 안정적인 운용 전략을 갖춘 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

Advertisement

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>