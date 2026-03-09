예비부부·가족 대상 5쌍 선정…20일까지 신청



말과 교감, 특별 추억 담는 이색 촬영 프로그램

한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 말과 특별한 순간을 기록할 수 있는 '말과 함께하는 무료 승마 스냅샷' 프로그램 참가자를 오는 20일까지 모집한다고 9일 전했다.

이번 프로그램은 렛츠런파크 부산경남이 보유한 말과 승마 인프라를 활용해 예비부부와 가족이 일상에서 쉽게 접하기 어려운 말과 교감하는 모습을 자연스러운 사진으로 남길 수 있도록 마련됐다.

최근 웨딩이나 가족 촬영을 위해 제주 목장 등 이색 촬영지를 찾는 흐름이 이어지는 가운데 렛츠런파크 부산경남은 도심과 가까운 접근성을 바탕으로 말과 함께하는 로맨틱한 촬영 환경을 제공한다. 특히 말띠 가족이거나 말의 해에 결혼을 준비하는 예비부부에게 특별한 추억을 남길 수 있는 촬영지로 관심을 끌 것으로 기대된다.

참여자는 촬영에 앞서 말 끌기, 타기, 제어하기 등 기본 승마 교육을 받으며 헬멧과 보호 장비도 제공돼 안전하게 촬영을 진행할 수 있다.

촬영 콘셉트는 참여자 취향에 맞게 정할 수 있다. 개화기 복장이나 꾸러기 콘셉트 등 다양한 스타일로 촬영이 가능하며 참여자가 직접 사진

Advertisement

AD

작가를 섭외해 원하는 방식으로 기록을 남길 수 있다. 성인 무릎 높이의 미니어처 포니도 있어 어린이도 비교적 부담 없이 촬영할 수 있다.

이 프로그램은 2024년부터 시작돼 현재까지 총 20쌍이 참여했다. 올해로 3회째를 맞아 그동안 축적된 운영 경험을 바탕으로 말과 사람 모두 편안한 촬영 환경을 제공하는 데 중점을 둘 계획이다.

참여 대상은 부산·경남 지역 거주 예비 및 신혼부부, 가족이며 온라인 사연 공모를 통해 5쌍 내외를 선정한다. 촬영은 4월부터 11월 사이 진행될 예정이다. 신청은 구글폼을 통해 가능하며 자세한 사항은 이메일 또는 전화로 문의하면 된다.

렛츠런파크 부산경남 ‘말과 함께하는 무료 승마 스냅샷’ 참가자 모집 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>