"美-이란 전쟁 열흘 만에야 비상회의…대통령 태평스러워"

장동혁 국민의힘 대표는 9일 "오일쇼크의 공포가 현실로 닥쳐오고 있다. 안 그래도 오른 물가에 유가 인상이 직격탄이 되고 있다"면서 "최악의 상황에 대비해 비축유를 방출하는 방안도 검토해야 한다"고 말했다.



장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "이런 절체절명의 위기에 이재명 대통령은 보이지 않고 있다. 동남아시아 유람을 다녀오고, 주말도 다 쉬고, 미국-이란 전쟁이 발발한 지 열흘이 된 오늘에야 비상경제대책회의를 연다고 한다"면서 이같이 밝혔다.

장 대표는 "정부는 아랍에미리트(UAE)에서 600만 배럴의 원유를 확보했다고 자랑하고 있는데, 이는 지난 정부에서 체결한 공동 비축사업과 비상시 우선 구매권에 숟가락만 얹은 것"이라면서 "국민은 걱정이 태산인데 대통령은 태평스럽기만 하다."고 했다.

이어 그는 "유가 상승에 대해 제대로 조사 한 번 하지 않고 정유-주유업계의 담합으로 몰더니 한 번도 시행한 적 없는 최고가격지정제까지 꺼내 들었다"라면서 "이번에도 여지없이 엄포놓고 겁박하는 이재명의 전매특허 정치쇼로 정치 무능을 감추고 있는 것"이라고 전했다.

AD

장 대표는 "기업 악마화, 가격 찍어누르기로는 지금의 위기를 극복할 수 없고 시장의 왜곡과 공급 위축으로 더 큰 부작용을 부르게 될 것"이라면서 "지금은 원유 도입선 다변화, 유류세 인하, 서민 에너지 바우처 등 실효적인 대책을 하루빨리 마련해 시행해야 할 때"라고 밝혔다.

Advertisement

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>