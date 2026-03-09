부산시, 4050 채용촉진 지원사업 참여기업 모집

9일부터 27일까지 접수… 정규직 채용 시 1인 최대 480만원 지원

부산시가 중년층 일자리 확대와 기업 인력난 해소를 위한 채용 지원에 나선다.

부산시는 9일부터 27일까지 '2026 부산 4050 채용촉진 지원사업' 참여기업을 모집한다고 알렸다.

이 사업은 경제 핵심 연령층인 40·50대에게 정규직 일자리를 제공하고 지역 중소·중견기업의 인력 확보를 지원하기 위해 지난해부터 추진됐다.

지원 대상은 제조업과 산업단지 소재 기업, 전략산업 업종 기업, 인증기업 등이다. 기업이 40~50대 구직자를 정규직으로 채용하면 시가 6개월 동안 인센티브를 지급한다.

지원 규모는 채용 인원 1명당 월 80만원씩 최대 6개월, 총 480만원이다. 시는 지난해 130명이던 지원 인원을 올해 190명으로 확대했다.

참여를 희망하는 기업은 부산경영자총협회 누리집이나 부산상공회의소 전자우편을 통해 신청하면 된다. 접수 후 선정 심의를 거쳐 지원 대상 기업을 확정하고 업무협약을 체결할 예정이다. 신규 채용이 이뤄지면 매월 인센티브가 지급된다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "부산 경제의 허리층인 40·50대에게 안정적인 일자리를 제공하고 기업과 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



