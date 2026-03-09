미래 모빌리티 도입 공감대 형성

에스더블유엠(SWM)은 지난 6일 경기 안양시 본사에서 'SWM 자율주행 기술 견학 및 업무 제휴 협약식'을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사에서 진행된 '로보택시 기술 견학'은 택시 사업자들에게 로보택시 탑승 경험을 직접 제공하기 위해 마련됐다. 이날 협약식에는 대전 지역의 모빌리티 기업 애니콜모빌리티 및 대전 법인택시사업자 37개사 대표단 등이 참석했다.

SWM과 애니콜모빌리티 관계자가 지난 6일 '한국형 로보택시 표준 모델 상용화 및 서비스 확대'를 위한 업무 협약식에서 기념 사진을 찍고 있다. 벤처기업협회 AD 원본보기 아이콘

행사에 참석한 대전 지역 택시 사업자들은 SWM의 로보택시 기술과 도심의 자율주행 시스템을 경험했다. 택시 사업자들이 자율주행 기술의 완성도와 안전성을 현장에서 직접 확인하고, 미래 모빌리티 도입에 대한 깊은 공감대와 신뢰를 형성했다는 점에서 이번 견학의 의의가 있다고 SWM 측은 설명했다.

이어 SWM과 애니콜모빌리티는 '한국형 로보택시 표준 모델 상용화 및 서비스 확대'를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다. 양사는 상설 협의체를 구성하고, 첨단 자율주행 기술이 택시 서비스에 안정적으로 도입되도록 협력할 예정이다.

SWM 관계자는 "첨단 자율주행 기술이 기존 택시 산업과 대립하는 것이 아니라 함께 융화되고 상생하며 발전하는 '한국형 로보택시'의 훌륭한 성공 모델을 만들어 가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>